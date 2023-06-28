Fiat artık gri otomobil üretmeyeceğini açıkladı İtalyan otomobil üreticisi Fiat, gri otomobil üretimini durdurma kararı aldı.

Stellantis grubunun bir parçası olan İtalyan otomobil üreticisi Fiat, gri renkli otomobil üretimini durdurma kararı aldığını açıkladı. Söz konusu açıklama, bizzat şirketin CEO'sundan geldi.

Şirket popüler renk tonunun Haziran 2023'ten itibaren marka paletinden çıkarılacağını ve tüm gövde renklerinin İtalya'nın denizi, güneşi, gökyüzü ve toprağından ilham alacağını duyurdu.

Fiat CEO'su ve Stellantis pazarlama direktörü Olivier Francois, "Bu karar, Fiat'ın neşe, renk ve iyimserlik markası olarak liderliğini daha da pekiştirmeyi amaçlıyor. İtalya renklerin ülkesidir ve biz insanlara iyimserlik ve pozitiflikle yaşamaları için ilham vermek istiyoruz." dedi.

Gri olmayan ilk model yakında geliyor

Markanın yeni felsefesi ile gelecek ilk model, 4 Temmuz'da tanıtılacak Fiat 600e elektrikli crossover olacak ve bu modelde gri renk seçeneği bulunmayacak.