Fiat Doblo, ABD'de yolun sonuna geldi

2000 yılında seri üretime giren Fiat Doblo, Avrupa’nın ardından ABD’deki yolculuğuna da son verdi.

Bugüne kadar 2 milyon adedin üzerinde üretilen ve Türkiye'de en çok tutulan araçlardan olan Doblo, yavaş yavaş yolun sonuna geliyor.

Fiat, 2015 yılından beri Doblo’nun RAM markalı versiyonunu ProMaster City ismiyle Kuzey Amerika ve Kanada pazarına ihraç ediyordu.

Ancak, ABD’de Doblo’nun da yer aldığı küçük ticari araçlarda pazar payının erimesi, markaları bu tip araçların satışını bitirmeye zorluyor.

Geçtiğimiz hafta Ford’un ABD’de Transit Connect modelinin satışını durduracağını açıklamasının ardından, şimdi de sıra Doblo'ya geldi.

Satışlar bu yıl duruyor

RAM Commercial Başkanı Dave Sowers, ProMaster City’nin satışlarını 2022 model yılı itibarıyla durduracaklarını ve bayilere yapılan sevkiyatın 2023’ün ilk çeyreğine kadar devam edeceğini söyledi.

Diğer yandan Tofaş, Stellantis’in yeni nesil Doblo’nun artık İspanya’da üretileceğini açıkladığı 6 Haziran 2022 tarihinde bir KAP açıklaması yaparak, ‘mevcut’ Fiat Doblo modeli üretiminin Türkiye, Kuzey Amerika, Kanada, Orta Doğu ve Afrika için 2023 yıl sonuna kadar uzatılmasıyla ilgili çalışmalar ve yeni ürünlerle ilgili değerlendirmelerin devam ettiğini belirtmişti.



