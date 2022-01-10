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- Fiat Doblo fiyat listesi: 2022 güncel Fiat Doblo Combi fiyatları
Fiat Doblo fiyat listesi: 2022 güncel Fiat Doblo Combi fiyatları
- Haber Merkezi
- 10.01.2022 - 14:44
- Güncelleme : 10.01.2022 - 15:08
2000 yılında satışa sunulan ve Bursa'daki Tofaş fabrikasında üretilen Fiat Doblo modelleri, aradan 21 yılın ardından hala oldukça popüler.
Fiat Doblo fiyat listesini merak eden okuyucularımız için, yeni yıla özel güncel Doblo Combi fiyatlarını sizler için listeledik.
Açıklanan listeye baktığımızda, son zamanlarda sert bir şekilde yükselen dolar kurunun Doblo modellerine fiyat artışı olarak yansıdığını görüyoruz.
İşte Fiat Professional verilerine göre, ülkemizde Easy, Safeline, Urban ve Premio Plus donanım paketiyle satılan Doblo Combi modellerinin güncel fiyatları...
FIAT DOBLO COMBI FİYAT LİSTESİ - OCAK 2022
1.3 M.Jet 95HP E6D - Easy:
- Liste fiyatı: 274 bin 900 TL
- Kredi kampanyalı fiyat: 264 bin 900 TL
- Peşin kampanyalı fiyatı: 259 bin 900 TL
1.6 M.Jet 105 HP E6D - Easy
- Liste fiyatı: 287 bin 900 TL
- Kredi kampanyalı fiyat: 277 bin 900 TL
- Peşin kampanyalı fiyatı: 272 bin 900 TL
1.3 M.Jet 95HP E6D - Safeline
- Liste fiyatı: 285 bin 900 TL
- Kredi kampanyalı fiyat: 275 bin 900 TL
- Peşin kampanyalı fiyatı: 270 bin 900 TL
1.6 M.Jet 105 HP E6D - Safeline
- Liste fiyatı: 298 bin 900 TL
- Kredi kampanyalı fiyat: 288 bin 900 TL
- Peşin kampanyalı fiyatı: 283 bin 900 TL
1.3 M.Jet 95HP E6D - Urban
- Liste fiyatı: 289 bin 900 TL
- Kredi kampanyalı fiyat: 279 bin 900 TL
- Peşin kampanyalı fiyatı: 274 bin 900 TL
1.6 M.Jet 120HP E6D - Urban
- Liste fiyatı: 302 bin 900 TL
- Kredi kampanyalı fiyat: 292 bin 900 TL
- Peşin kampanyalı fiyatı: 287 bin 900 TL
1.3 M.Jet 95HP E6D - Premio Plus
- Liste fiyatı: 296 bin 900 TL
- Kredi kampanyalı fiyat: 286 bin 900 TL
- Peşin kampanyalı fiyatı: 281 bin 900 TL
1.6 M.Jet 120HP E6D - Premio Plus
- Liste fiyatı: 309 bin 900 TL
- Kredi kampanyalı fiyat: 299 bin 900 TL
- Peşin kampanyalı fiyatı: 294 bin 900 TL
FIAT DOBLO COMBI DONANIM PAKETLERİNDE NELER VAR
Fiat Doblo güncel fiyat listesine göz attıktan sonra, gelin şimdi de aracın Easy, Safeline, Urban ve Premio Plus donanım paketlerinde neler olduğuna yakından bakalım.
Fiat Doblo Easy
- Siyah Ön & Arka Tampon
- Siyah yan koruma çıtaları ve kapı kolları
- 16” lastik
- Elektrikli ön camlar
- Çift parçalı katlanabilir arka koltuk
- Elektrik ayarlı ve buğu çözücülü dış dikiz aynaları
- Manuel klima
- Perde tipi bagaj örtüsü
- Bagaj bölümünde 12V priz
- Follow me home refakatçi aydınlatma sistemi
- Sürücü & Yolcu Hava Yastığı
- ABS, EBD, ESC, ESP
- ASR (Çekiş Kontrol Sistemi)
- MSR (Motor Çekiş Kontrol Sistemi)
- Hillholder (Yokuş Kalkış Destek Sistemi)
- Arka koltuklarda ISOFIX çocuk koltuğu bağlantıları
- Tam boy sac stepne
- Radyo Mp3, USB ve Bluetooth
FIAT DOBLO SAFELINE
- Gövde rengi ön ve arka tampon
- Gövde rengi dış dikiz aynaları
- Siyah tavan rayı
- 16” Alaşım jantlar
- Katlanabilir,Sert ( 70 kg Kapasite) Bagaj Örütüsü
- Yükseklik ve bel ayarlı sürücü koltuğu ve kol dayanağı
- Elektrikli katlanan yan aynalar
- Arka park sensörü
- Ön sis farları
- Direksiyon simidi üzerinde ses sistemi kumanda düğmeleri
- 5" Dokunmatik Radyo
- + Easy donanım paketi
FIAT DOBLO URBAN
- Gövde rengi ön arka tampon
- Gövde rengi dikiz aynaları
- Siyah yan koruma çıtaları ve kapı kolları
- 16” lastik
- Elektrikli ön camlar
- Elektrikli arka camlar
- Çift parçalı katlanabilir arka koltuk
- Elektrik ayarlı ve buğu çözücülü dış dikiz aynaları
- Manuel klima
- Perde tipi bagaj örtüsü
- Bagaj bölümünde 12V priz
- Follow me home refakatçi aydınlatma sistemi
- Sis farı
- Sürücü & Yolcu Hava Yastığı
- ABS, EBD, ESC, ESP
- ASR (Çekiş Kontrol Sistemi)
- MSR (Motor Çekiş Kontrol Sistemi)
- Hillholder (Yokuş Kalkış Destek Sistemi)
- Hız Sabitleme Sistemi (Cruise Kontrol)
- Arka koltuklarda ISOFIX çocuk koltuğu bağlantıları
- Tam boy sac stepne
- Radyo Mp3, USB ve Bluetooth
FIAT DOBLO PREMIO PLUS
- Piano Black yan koruma çıtaları ve kapı kolları
- Piano Black tavan barı
- Premio + Logo & Arka kapı boyalı süs çıtası
- Piano Black iç kapı kolları
- Premio Plus özel iç döşeme
- 16" Premio Plus Özel alaşım jantlar
- Elektrikli & karatmalı arka camlar
- Otomatik Klima
- Deri direksiyon simidi & Vites topuzu
- Arka koltuk USB giriş
- Hız Sabitleme Sistemi ( Cruise Kontrol)
- Yağmur ve Far Sensörleri
- Sürücü ve yolcu yan hava yastıkları
- Geri Görüş Kamerası
- Çocuk aynası
- + Safeline donanım paketi