Fiat Doblo fiyat listesi: Aralık 2021 güncel Fiat Doblo Combi fiyatları

Fiat Doblo fiyat listesi arayan okuyucularımız için, aralık ayına özel güncel fiyatları sizler için derledik. İşte donanım paketlerine göre aralık ayı güncel Doblo Combi fiyatları...

İlk olarak 2000 yılında satışa sunulan ve Bursa'daki Tofaş fabrikasında üretilen Fiat Doblo modelleri, aradan 21 yıl geçse de hala oldukça fazla tercih ediliyor.

Tofaş, Bursa fabrikasında üretilen Doblo modelinin üretim süresini geçtiğimiz yıl alınan kararla bir yıl daha uzatmıştı.

Fiat Doblo fiyat listesini merak eden okuyucularımız için, aralık ayı güncel Doblo Combi fiyatlarını sizler için listeledik.

Açıklanan listeye baktığımızda, son zamanlarda sert bir şekilde yükselen dolar kurunun Doblo modellerine fiyat artışı olarak yansıdığını görüyoruz.

İşte Fiat Professional verilerine göre, ülkemizde Easy, Safeline, Urban ve Premio Plus donanım paketiyle satılan Doblo Combi modellerinin güncel fiyatları...

FIAT DOBLO COMBI FİYAT LİSTESİ - ARALIK 2021

1.3 M.Jet 95HP E6D - Easy:

Liste fiyatı: 249 bin 900 TL

Kredi kampanyalı fiyat: 239 bin 900 TL

Peşin kampanyalı fiyatı: 234 bin 900 TL

1.6 M.Jet 105 HP E6D - Easy

Liste fiyatı: 262 bin 900 TL

Kredi kampanyalı fiyat: 252 bin 900 TL

Peşin kampanyalı fiyatı: 247 bin 900 TL

1.3 M.Jet 95HP E6D - Safeline

Liste fiyatı: 258 bin 900 TL

Kredi kampanyalı fiyat: 248 bin 900 TL

Peşin kampanyalı fiyatı: 243 bin 900 TL

1.6 M.Jet 105 HP E6D - Safeline

Liste fiyatı: 271 bin 900 TL

Kredi kampanyalı fiyat: 261 bin 900 TL

Peşin kampanyalı fiyatı: 256 bin 900 TL

1.3 M.Jet 95HP E6D - Urban

Liste fiyatı: 264 bin 900 TL

Kredi kampanyalı fiyat: 254 bin 900 TL

Peşin kampanyalı fiyatı: 249 bin 900 TL

1.6 M.Jet 120HP E6D - Urban

Liste fiyatı: 277 bin 900 TL

Kredi kampanyalı fiyat: 267 bin 900 TL

Peşin kampanyalı fiyatı: 162 bin 900 TL

1.3 M.Jet 95HP E6D - Premio Plus

Liste fiyatı: 269 bin 900 TL

Kredi kampanyalı fiyat: 259 bin 900 TL

Peşin kampanyalı fiyatı: 254 bin 900 TL

1.6 M.Jet 120HP E6D - Premio Plus

Liste fiyatı: 282 bin 900 TL

Kredi kampanyalı fiyat: 272 bin 900 TL

Peşin kampanyalı fiyatı: 267 bin 900 TL

FIAT DOBLO COMBI DONANIM PAKETLERİNDE NELER VAR

Fiat Doblo güncel fiyat listesine göz attıktan sonra, gelin şimdi de aracın Easy, Safeline, Urban ve Premio Plus donanım paketlerinde neler olduğuna yakından bakalım.

Fiat Doblo Easy

Siyah Ön & Arka Tampon

Siyah yan koruma çıtaları ve kapı kolları

16” lastik

Elektrikli ön camlar

Çift parçalı katlanabilir arka koltuk

Elektrik ayarlı ve buğu çözücülü dış dikiz aynaları

Manuel klima

Perde tipi bagaj örtüsü

Bagaj bölümünde 12V priz

Follow me home refakatçi aydınlatma sistemi

Sürücü & Yolcu Hava Yastığı

ABS, EBD, ESC, ESP

ASR (Çekiş Kontrol Sistemi)

MSR (Motor Çekiş Kontrol Sistemi)

Hillholder (Yokuş Kalkış Destek Sistemi)

Arka koltuklarda ISOFIX çocuk koltuğu bağlantıları

Tam boy sac stepne

Radyo Mp3, USB ve Bluetooth

FIAT DOBLO SAFELINE

Gövde rengi ön ve arka tampon

Gövde rengi dış dikiz aynaları

Siyah tavan rayı

16” Alaşım jantlar

Katlanabilir,Sert ( 70 kg Kapasite) Bagaj Örütüsü

Yükseklik ve bel ayarlı sürücü koltuğu ve kol dayanağı

Elektrikli katlanan yan aynalar

Arka park sensörü

Ön sis farları

Direksiyon simidi üzerinde ses sistemi kumanda düğmeleri

5" Dokunmatik Radyo

+ Easy donanım paketi

FIAT DOBLO URBAN

Gövde rengi ön arka tampon

Gövde rengi dikiz aynaları

Siyah yan koruma çıtaları ve kapı kolları

16” lastik

Elektrikli ön camlar

Elektrikli arka camlar

Çift parçalı katlanabilir arka koltuk

Elektrik ayarlı ve buğu çözücülü dış dikiz aynaları

Manuel klima

Perde tipi bagaj örtüsü

Bagaj bölümünde 12V priz

Follow me home refakatçi aydınlatma sistemi

Sis farı

Sürücü & Yolcu Hava Yastığı

ABS, EBD, ESC, ESP

ASR (Çekiş Kontrol Sistemi)

MSR (Motor Çekiş Kontrol Sistemi)

Hillholder (Yokuş Kalkış Destek Sistemi)

Hız Sabitleme Sistemi (Cruise Kontrol)

Arka koltuklarda ISOFIX çocuk koltuğu bağlantıları

Tam boy sac stepne

Radyo Mp3, USB ve Bluetooth

FIAT DOBLO PREMIO PLUS