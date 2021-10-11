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- Fiat Doblo fiyat listesi: Ekim 2021 güncel Fiat Doblo Combi fiyatları
Fiat Doblo fiyat listesi: Ekim 2021 güncel Fiat Doblo Combi fiyatları
- Haber Merkezi
- 11.10.2021 - 11:51
- Güncelleme : 11.10.2021 - 13:52
İlk olarak 2000 yılında satışa sunulan ve Bursa'daki Tofaş fabrikasında üretilen Fiat Doblo modelleri, aradan 21 yıl geçse de hala oldukça fazla tercih ediliyor.
Tofaş, Bursa fabrikasında üretilen Doblo modelinin üretim süresini geçtiğimiz yıl alınan kararla bir yıl daha uzatmıştı.
Fiat Doblo fiyat listesini merak eden okuyucularımız için, ekim ayı güncel Doblo Combi fiyatlarını sizler için listeledik.
İşte Fiat Professional verilerine göre, ülkemizde Easy, Safeline, Urban ve Premio Plus donanım paketiyle satılan Doblo Combi modellerinin güncel fiyatları...
FIAT DOBLO COMBI FİYAT LİSTESİ - EKİM 2021
1.3 M.Jet 95HP E6D - Easy:
- Liste fiyatı: 189 bin 900 TL
- Kredi kampanyalı fiyat: 179 bin 900 TL
- Peşin kampanyalı fiyatı: 175 bin 900 TL
1.6 M.Jet 105 HP E6D - Easy
- Liste fiyatı: 199 bin 900 TL
- Kredi kampanyalı fiyat: 189 bin 900 TL
- Peşin kampanyalı fiyatı: 185 bin 900 TL
1.3 M.Jet 95HP E6D - Safeline
- Liste fiyatı: 196 bin 900 TL
- Kredi kampanyalı fiyat: 186 bin 900 TL
- Peşin kampanyalı fiyatı: 182 bin 900 TL
1.6 M.Jet 105 HP E6D - Safeline
- Liste fiyatı: 206 bin 900 TL
- Kredi kampanyalı fiyat: 196 bin 900 TL
- Peşin kampanyalı fiyatı: 192 bin 900 TL
1.3 M.Jet 95HP E6D - Urban
- Liste fiyatı: 201 bin 900 TL
- Kredi kampanyalı fiyat: 191 bin 900 TL
- Peşin kampanyalı fiyatı: 187 bin 900 TL
1.6 M.Jet 120HP E6D - Urban
- Liste fiyatı: 211 bin 900 TL
- Kredi kampanyalı fiyat: 201 bin 900 TL
- Peşin kampanyalı fiyatı: 197 bin 900 TL
1.3 M.Jet 95HP E6D - Premio Plus
- Liste fiyatı: 205 bin 900 TL
- Kredi kampanyalı fiyat: 195 bin 900 TL
- Peşin kampanyalı fiyatı: 191 bin 900 TL
1.6 M.Jet 120HP E6D - Premio Plus
- Liste fiyatı: 215 bin 900 TL
- Kredi kampanyalı fiyat: 205 bin 900 TL
- Peşin kampanyalı fiyatı: 201 bin 900 TL
FIAT DOBLO COMBI DONANIM PAKETLERİNDE NELER VAR
Fiat Doblo güncel fiyat listesine göz attıktan sonra, gelin şimdi de aracın Easy, Safeline, Urban ve Premio Plus donanım paketlerinde neler olduğuna yakından bakalım.
Fiat Doblo Easy
- Siyah Ön & Arka Tampon
- Siyah yan koruma çıtaları ve kapı kolları
- 16” lastik
- Elektrikli ön camlar
- Çift parçalı katlanabilir arka koltuk
- Elektrik ayarlı ve buğu çözücülü dış dikiz aynaları
- Manuel klima
- Perde tipi bagaj örtüsü
- Bagaj bölümünde 12V priz
- Follow me home refakatçi aydınlatma sistemi
- Sürücü & Yolcu Hava Yastığı
- ABS, EBD, ESC, ESP
- ASR (Çekiş Kontrol Sistemi)
- MSR (Motor Çekiş Kontrol Sistemi)
- Hillholder (Yokuş Kalkış Destek Sistemi)
- Arka koltuklarda ISOFIX çocuk koltuğu bağlantıları
- Tam boy sac stepne
- Radyo Mp3, USB ve Bluetooth
FIAT DOBLO SAFELINE
- Gövde rengi ön ve arka tampon
- Gövde rengi dış dikiz aynaları
- Siyah tavan rayı
- 16” Alaşım jantlar
- Katlanabilir,Sert ( 70 kg Kapasite) Bagaj Örütüsü
- Yükseklik ve bel ayarlı sürücü koltuğu ve kol dayanağı
- Elektrikli katlanan yan aynalar
- Arka park sensörü
- Ön sis farları
- Direksiyon simidi üzerinde ses sistemi kumanda düğmeleri
- 5" Dokunmatik Radyo
- + Easy donanım paketi
FIAT DOBLO URBAN
- Gövde rengi ön arka tampon
- Gövde rengi dikiz aynaları
- Siyah yan koruma çıtaları ve kapı kolları
- 16” lastik
- Elektrikli ön camlar
- Elektrikli arka camlar
- Çift parçalı katlanabilir arka koltuk
- Elektrik ayarlı ve buğu çözücülü dış dikiz aynaları
- Manuel klima
- Perde tipi bagaj örtüsü
- Bagaj bölümünde 12V priz
- Follow me home refakatçi aydınlatma sistemi
- Sis farı
- Sürücü & Yolcu Hava Yastığı
- ABS, EBD, ESC, ESP
- ASR (Çekiş Kontrol Sistemi)
- MSR (Motor Çekiş Kontrol Sistemi)
- Hillholder (Yokuş Kalkış Destek Sistemi)
- Hız Sabitleme Sistemi (Cruise Kontrol)
- Arka koltuklarda ISOFIX çocuk koltuğu bağlantıları
- Tam boy sac stepne
- Radyo Mp3, USB ve Bluetooth
FIAT DOBLO PREMIO PLUS
- Piano Black yan koruma çıtaları ve kapı kolları
- Piano Black tavan barı
- Premio + Logo & Arka kapı boyalı süs çıtası
- Piano Black iç kapı kolları
- Premio Plus özel iç döşeme
- 16" Premio Plus Özel alaşım jantlar
- Elektrikli & karatmalı arka camlar
- Otomatik Klima
- Deri direksiyon simidi & Vites topuzu
- Arka koltuk USB giriş
- Hız Sabitleme Sistemi ( Cruise Kontrol)
- Yağmur ve Far Sensörleri
- Sürücü ve yolcu yan hava yastıkları
- Geri Görüş Kamerası
- Çocuk aynası
- + Safeline donanım paketi