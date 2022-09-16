Fiat Doblo fiyat listesi: Eylül 2022 güncel Fiat Doblo Combi fiyatları

Fiat Doblo fiyat listesi eylül ayına özel güncellendi. İşte donanım paketlerine göre Eylül 2022 güncel Doblo Combi fiyatları..

Bursa'daki Tofaş fabrikasında üretilip ilk olarak 2000 yılında ülkemizde satışa sunulan Fiat Doblo modelleri, ülkemizdeki satış rakamlarıyla dikkat çekiyor.

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda tanıtılan 2023 model Fiat Doblo modelleri, artık Türkiye'de değil, İspanya'da üretilecek.

Fiat Doblo fiyat listesini merak eden okuyucularımız için, eylül ayına özel güncel Doblo Combi fiyatlarını listeledik.

Açıklanan listeye baktığımızda, tıpkı diğer otomobillerde olduğu gibi Doblo modellerine de eylülde az da olsa zam geldiğini söyleyebiliriz.

Fiat Doblo Combi fiyat listesi - Eylül 2022

Mayısta gelen zamla birlikte, nisan ayında 330 bin 90 TL'ye satılan Easy paketinin fiyatı, eylül ayında 390 bin 900 seviyesine kadar yükseldi.

Easy 1.6 M.Jet 120HP E6D Final - (Manuel, Dizel)

Nisan: 330 bin 900 TL

Mayıs: 334 bin 900 TL

Haziran: 366 bin 900 TL

Temmuz: 372 bin 900 TL

Ağustos: 389 bin 900 TL

Eylül: 390 bin 900 TL

Safeline 1.6 M.Jet 120HP E6D Final - (Manuel, Dizel)

Nisan: 341 bin 900 TL

Mayıs: 346 bin 900 TL

Haziran: 379 bin 900 TL

Temmuz: 385 bin 900 TL

Ağustos: 401 bin 900 TL

Eylül: 406 bin 900 TL

Premio Plus 1.6 M.Jet 120HP E6D Final - (Manuel, Dizel)

Nisan: 359 bin 900 TL

Mayıs: 363 bin 900 TL

Haziran: 398 bin 900 TL

Temmuz: 404 bin 900 TL

Ağustos: 420 bin 900 TL

Eylül: 426 bin 900 TL

Trekking 1.6 M.Jet 120HP E6D Final - (Manuel, Dizel)

Nisan: 366 bin 900 TL

Mayıs: 371 bin 900 TL

Haziran: 406 bin 900 TL

Temmuz: 412 bin 900 TL

Ağustos: 428 bin 9000 TL

Eylül: 435 bin 900 TL

Fiat Doblo Combi donanım paketlerinde neler var

Fiat Doblo güncel fiyat listesine göz attıktan sonra, gelin şimdi de aracın Easy, Safeline, Trekking ve Premio Plus donanım paketlerinde neler olduğuna yakından bakalım.

Fiat Doblo Easy

Siyah Ön & Arka Tampon

Siyah yan koruma çıtaları ve kapı kolları

16” lastik

Elektrikli ön camlar

Çift parçalı katlanabilir arka koltuk

Elektrik ayarlı ve buğu çözücülü dış dikiz aynaları

Manuel klima

Perde tipi bagaj örtüsü

Bagaj bölümünde 12V priz

Follow me home refakatçi aydınlatma sistemi

Sürücü & Yolcu Hava Yastığı

ABS, EBD, ESC, ESP

ASR (Çekiş Kontrol Sistemi)

MSR (Motor Çekiş Kontrol Sistemi)

Hillholder (Yokuş Kalkış Destek Sistemi)

Arka koltuklarda ISOFIX çocuk koltuğu bağlantıları

Tam boy sac stepne

Radyo Mp3, USB ve Bluetooth

Fiat Doblo Safeline

Gövde rengi ön ve arka tampon

Gövde rengi dış dikiz aynaları

Siyah tavan rayı

16” Alaşım jantlar

Katlanabilir,Sert ( 70 kg Kapasite) Bagaj Örütüsü

Yükseklik ve bel ayarlı sürücü koltuğu ve kol dayanağı

Elektrikli katlanan yan aynalar

Arka park sensörü

Ön sis farları

Direksiyon simidi üzerinde ses sistemi kumanda düğmeleri

5" Dokunmatik Radyo

+ Easy donanım paketi

Fiat Dobl Premio Plus

Piano Black yan koruma çıtaları ve kapı kolları

Piano Black tavan barı

Premio + Logo & Arka kapı boyalı süs çıtası

Piano Black iç kapı kolları

Premio Plus özel iç döşeme

16" Premio Plus Özel alaşım jantlar

Elektrikli & karatmalı arka camlar

Otomatik Klima

Deri direksiyon simidi & Vites topuzu

Arka koltuk USB giriş

Hız Sabitleme Sistemi ( Cruise Kontrol)

Yağmur ve Far Sensörleri

Sürücü ve yolcu yan hava yastıkları

Geri Görüş Kamerası

Çocuk aynası

+ Safeline donanım paketi

Fiat Doblo Trekking