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- Fiat Doblo fiyat listesi: Nisan 2022 güncel Fiat Doblo Combi fiyatları
Fiat Doblo fiyat listesi: Nisan 2022 güncel Fiat Doblo Combi fiyatları
- Haber Merkezi
- 26.04.2022 - 09:21
- Güncelleme : 26.04.2022 - 10:12
2000 yılında satışa sunulan ve Bursa'daki Tofaş fabrikasında üretilen Fiat Doblo modelleri, aradan geçen 22 yılın ardından hala oldukça fazla tercih ediliyor.
Fiat Doblo fiyat listesini merak eden okuyucularımız için, nisan ayına özel güncel Doblo Combi fiyatlarını sizler için listeledik.
Açıklanan listeye baktığımızda, son zamanlarda sert bir şekilde yükselen dolar kurunun Doblo modellerine fiyat artışı olarak yansıdığını görüyoruz.
İşte Fiat Professional verilerine göre, ülkemizde Easy, Safeline, Trekking ve Premio Plus donanım paketiyle satılan Doblo Combi modellerinin güncel fiyatları...
Fiat Doblo Combi fiyat listesi - Nisan 2022
Easy 1.6 M.Jet 120HP E6D Final - (Manuel, Dizel) - 330 bin 900 TL
Safeline 1.6 M.Jet 120HP E6D Final - (Manuel, Dizel) - 341 bin 900 TL
Premio Plus 1.6 M.Jet 120HP E6D Final - (Manuel, Dizel) - 359 bin 900 TL
Trekking 1.6 M.Jet 120HP E6D Final - (Manuel, Dizel) - 366 bin 900 TL
Fiat Doblo Combi donanım paketlerinde neler var
Fiat Doblo güncel fiyat listesine göz attıktan sonra, gelin şimdi de aracın Easy, Safeline, Trekking ve Premio Plus donanım paketlerinde neler olduğuna yakından bakalım.
Fiat Doblo Easy
- Siyah Ön & Arka Tampon
- Siyah yan koruma çıtaları ve kapı kolları
- 16” lastik
- Elektrikli ön camlar
- Çift parçalı katlanabilir arka koltuk
- Elektrik ayarlı ve buğu çözücülü dış dikiz aynaları
- Manuel klima
- Perde tipi bagaj örtüsü
- Bagaj bölümünde 12V priz
- Follow me home refakatçi aydınlatma sistemi
- Sürücü & Yolcu Hava Yastığı
- ABS, EBD, ESC, ESP
- ASR (Çekiş Kontrol Sistemi)
- MSR (Motor Çekiş Kontrol Sistemi)
- Hillholder (Yokuş Kalkış Destek Sistemi)
- Arka koltuklarda ISOFIX çocuk koltuğu bağlantıları
- Tam boy sac stepne
- Radyo Mp3, USB ve Bluetooth
Fiat Doblo Safeline
- Gövde rengi ön ve arka tampon
- Gövde rengi dış dikiz aynaları
- Siyah tavan rayı
- 16” Alaşım jantlar
- Katlanabilir,Sert ( 70 kg Kapasite) Bagaj Örütüsü
- Yükseklik ve bel ayarlı sürücü koltuğu ve kol dayanağı
- Elektrikli katlanan yan aynalar
- Arka park sensörü
- Ön sis farları
- Direksiyon simidi üzerinde ses sistemi kumanda düğmeleri
- 5" Dokunmatik Radyo
- + Easy donanım paketi
Fiat Dobl Premio Plus
- Piano Black yan koruma çıtaları ve kapı kolları
- Piano Black tavan barı
- Premio + Logo & Arka kapı boyalı süs çıtası
- Piano Black iç kapı kolları
- Premio Plus özel iç döşeme
- 16" Premio Plus Özel alaşım jantlar
- Elektrikli & karatmalı arka camlar
- Otomatik Klima
- Deri direksiyon simidi & Vites topuzu
- Arka koltuk USB giriş
- Hız Sabitleme Sistemi ( Cruise Kontrol)
- Yağmur ve Far Sensörleri
- Sürücü ve yolcu yan hava yastıkları
- Geri Görüş Kamerası
- Çocuk aynası
- + Safeline donanım paketi
Fiat Doblo Trekking
- Trekking logolu yan koruma çitalari
- Titanyum gri ön ve arka tampon koruma
- Piano Black dis dikiz aynalari
- Titanyum Gri Tavan raylari
- 16" Titanyum Gri Alasim Jantlar
- 10 mm yükseltimis gövde
- Traction Plus
- Dört mevsim lastikleri
- Isitmali sürücü ve ön yolcu koltuklari
- + Premio Plus donanım paketi