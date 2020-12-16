Fiat Doblo, Pratico ve Fiorino'da aralık kampanyası

Fiat Doblo, Pratico ve Fiorino'da aralık kampanyası

Fiat Professional ailesinin Tofaş'ta üretilen üyeleri Doblo, Fiorino ve Pratico, aralık ayına özel fırsatlarla satışa çıkıyor. İşte aralık ayına özel güncel Fiat kampanyaları...

Koronavirüs darbesinden sonra yeniden toparlanmaya çalışan otomobil üreticileri, çeşitli kampanyalarla eski günlerine dönmek istiyor.

Biz de ülkemizdeki otomobil üreticilerinin sunduğu kampanyaları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

FIAT ARALIK AYI KAMPANYALARI

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre Fiat Professional, tüketicilere yılın son ayında da avantajlı alım koşulları sağlıyor.

Yılın son kampanyasıyla Fiat'tan ticari araç satın almak isteyenler; Doblo, Fiorino ve Pratico modellerine 60 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatıyla sahip olabiliyor.

Tercihini Ducato'dan yana kullanmak isteyenler ise ay sonuna dek 100 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.