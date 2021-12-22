Fiat Doblo tamamen yenileniyor: Üretim Türkiye'den çekilebilir

Yenilenen Doblo, 2022 yılının ilk çeyreğinde karşımıza çıkacak. Araçta yapılan platform değişikliği, üretimi Türkiye'den yurt dışına kaydırabilir.

Gelecek yıl Fiat Doblo ve Talento büyük bir değişim yaşamaya hazırlanıyor. Omurgasını Renault Trafic ile paylaşan Talento ve hafif ticari segmentinin lideri Doblo, artık gücünü Stellantis ortaklığından alacak. Fiorino'nun üretimi ise 2022 yılında tamamen sona erecek.

Fiat'ın adını Scudo ve Ulysse olarak değiştireceği Talento ve Doblo ikilisi, PSA'in hafif ticari kanadından destek alacak.

Böylece Stellantis'in hafif ticari segmentinde Citroen Berlingo, Peugeot Partner/Rifter, Opel Combo ve Citroen Jumpy gibi modellerden oluşan ürün yelpazesi daha da güçlenecek.

2022 İLK ÇEYREKTE TANITILACAKLAR

Motor1 Türkiye'de yer alan habere göre, gelecekteki Fiat Scudo (Talento) ve Ulysse (Doblo) ailesi, 2022 yılının ilk çeyreğinde karşımıza çıkacak.

Ülkemizin ekonomisine ciddi katkılar sağlayan Doblo üretiminde yapılacak platform değişikliği ise bazı iddiaları gündeme getirdi.

TÜRKİYE'DEN ÇEKİLEBİLİR İDDİASI

Şimdilik net bir açıklama olmadığı için, yeni nesil Doblo'nun Bursa tesisinde üretilmeye devam edeceği belirtiliyor. Fakat değişen platform ile birlikte Stellantis, maliyet azaltmak için aracı Berlingo, Partner ve Combo'nun üretimini yaptığı İspanya ve Portekiz'deki tesislerine taşıyabilir. Öte yandan konuyla ilgili İtalyan üreticiden henüz net bir açıklama yok.