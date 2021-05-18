Fiat Doblo ve Fiorino modellerinde mayıs fırsatları

Fiat Professional, mayıs ayında Fiat Doblo ve Fiorino'nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için "Uzatılmış Garantili Kredi” avantajını sürdürüyor.

Koronavirüs darbesinden sonra yeniden toparlanmaya çalışan otomobil üreticileri, çeşitli kampanyalarla eski günlerine dönmek istiyor.

Biz de ülkemizdeki otomobil üreticilerinin sunduğu kampanyaları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

FIAT MODELLERİNDE MAYIS FIRSATLARI

Fiat Professional, bu ayın sonuna dek geçerli olacak kampanyayla Fiat Doblo ve Fiorino'nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için sıfır faizli 'Uzatılmış Garantili Kredi' sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mayıs ayında Pratico, Doblo ve Fiorino modelleri için 50 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kullanım imkanı sağlanıyor.

Tofaş Fabrikası'nda üretilen Fiorino'lar, ay sonuna dek 119 bin bin 900 TL'den, Fiat Doblo'lar ise 153 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.