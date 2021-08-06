Fiat Doblo'nun yenilenen Trekking versiyonu satışta

Fiat Doblo'nun yenilenen 'Trekking' versiyonu, sunduğu performansla yakaladığı başarıları, yenilenmiş haliyle daha yukarıya taşımaya hazırlanıyor.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, fikri ve sınai hakları Tofaş'a ait Fiat Doblo'nun yenilenen 'Trekking' versiyonu, yenilenmiş haliyle Türkiye'de satışa sunuldu.

Multijet (1.6 litrelik) motor seçeneğiyle satışa sunulan Trekking, 209 bin 900 liralık fiyatı ve 100 bin liraya 12 ay yüzde 0,89 faizli cazip kredi seçeneğiyle Fiat bayilerindeki yerini alıyor.

ÖZELLİKLER

Doblo Trekking, 10mm yükseltilmiş gövdesi, çekiş kabiliyetlerini yukarı seviyeye taşıyan 'Traction Plus' özelliği ve dört mevsim lastikleriyle konforlu bir sürüş sunarken, tasarım detaylarıyla da öne çıkıyor.

Yeni versiyon, titanyum gri tavan rayları, titanyum grisi ön ve arka tampon koruma parçaları, 16 inç titanyum gri alaşım jantları, 'Trekking' yazılı siyah yan kapı çıtası ve Piano Black yan aynalarıyla diğer Doblo'lardan ayrılıyor.

Fonksiyonellik ve şıklığı bir arada sunan Doblo Trekking, iç mekanında yeni 7 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemiyle kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor.

Kullanımı kolay ara yüzü, yüksek çözünürlüğü ve komutlara verdiği hızlı tepkilerle daha iyi bir araç içi multimedya deneyimi sunan 7 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, Apple Car Play ve Android Auto özellikleriyle de bu deneyimi destekliyor.