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    Fiat Egea, 2022'nin en çok satan otomobili oldu

    2015 yılında yola çıkan Fiat Egea, yedinci kez Türkiye’nin en çok satan otomobili oldu ve geçtiğimiz yılı lider kapattı.
    • 07.01.2023 - 09:16
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    Fiat Egea, 2022'nin en çok satan otomobili oldu

    Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea'nın fiyatları, diğer modellere göre uygun olduğundan, otomobil oldukça fazla tercih ediliyor.

    2015 yılında yola çıkan Fiat Egea, geçtiğimiz yılı lider kapatarak yedinci kez Türkiye’nin en çok satan otomobili oldu.

    Egea, 97 binden fazla sattı

    Egea Ailesi, 2022 yılında toplam 97 bin adedin üzerinde satışla tüketicilerin ilk tercihi oldu. Tofaş Fabrikası’nda üretilen Egea ailesinin 2015 yılından bugüne kadar Türkiye pazarındaki satış adedi 443 bin adedi geçti.

    2021 yılında aileye eklenen; SUV sınıfındaki temsilcisi Egea Cross ise 2022 yılında Türkiye SUV segmenti lideri oldu. Egea Cross, 26 bin 341 adetlik bir satış rakamına ulaştı.

    Egea modelinin hibrit ve dizel otomatik versiyonları da 2022 yılında satışa çıkarılmıştı.

    Fiat egea fiyat listesi


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