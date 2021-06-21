Fiat Egea, 500L ve 500X modellerinde yaz kampanyaları

Fiat, çok satan modeli Egea'nın yanı sıra 500L ve 500X modellerinde de yaza özel satış kampanyası sunuyor. İşte güncel Fiat fırsatları...

Fiat, çok satan modeli Egea'nın yanı sıra 500L ve 500X modellerinde de yaza özel satış kampanyası sunuyor. Bunun yanı sıra hafif hibrit motorlarla sunulan Panda ve 500 modellerinde de fırsatlar var.

FIAT EGEA

Yapılan açıklamaya göre Fiat Egea ailesi, haziran ayında 157 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ve 50 bin TL’ye 12 ay, yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı ile satın alınabiliyor.

500L VE 500X

Marka, 500L ve sportif SUV 500X modelinde de özel satış koşulları sunuyor. 7 inçlik dokunmatik ekrana sahip U-Connect bilgi-eğlence sistemi, Apple Car Play ve Android Auto desteği bulunan 500L ailesinin 'hem becerikli bir aile otomobili hem de havalı 500'L'nin Cross versiyonu, 213 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Özel tasarım detaylarıyla dikkati çeken Fiat 500X SUV ise 69 bin TL'ye varan indirimle tüketicilerle buluşuyor.

Hibrit Fiat Panda ve ikonik Fiat 500’ler için ise Fiat'ın web sitesine özel metalik renk hediye kampanyası sunuluyor.

Fiat 500'ler için sunulan metalik renk hediye kampanyasına ek olarak, 5 bin TL'lik indirim fırsatı da bulunuyor.

2021 model Fiat 500'ler 193 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sunulurken, Fiat Panda fiyatları ise kampanyalı olarak 165 bin 900 TL'den başlıyor.