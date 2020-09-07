Fiat Egea ailesinin en çok satan modelleri belli oldu

Fiat Egea ailesinin en çok satan modelleri belli oldu

Fiat Egea model ailesi, kompakt sınıfta sedan, hatchback ve station wagon gövde seçenekleriyle 3 ayrı kategoride sınıflarının en çok satan otomobilleri oldu.

Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, tanıtıldığı günden bu yana oldukça popüler olmayı başarmıştı.

Fiat Egea, geçen ay 8 bin 127 adetlik satış ile yüzde 18,3'lük pazar payı elde etti. Bu dönemde Fiat'ın hafif ticari araç satışı ise 5 bin 178 adet olarak gerçekleşti.

Fiat'ın satış başarısında, Egea kadar Doblo ve Fiorino'nun yüksek performansları en önemli etken olarak dikkati çekerken, markanın satışlarındaki yerli üretimin payı yüzde 95 oldu.

EN ÇOK SATAN MODELLER

Fiat Egea model ailesi, kompakt sınıfta sedan, hatchback ve station wagon gövde seçenekleriyle 3 ayrı kategoride sınıflarının en çok satan otomobilleri oldu.

"TOPLAM SATIŞ 230 BİNE YAKLAŞTI"

Açıklamada görüşlerine verilen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, müşterilerin araçlarından duydukları memnuniyet ve deneyimleri sonrasında yüksek tavsiye oranlarının çok değerli olduğunu aktararak, "Egea Sedan modeline olan yüksek talebin yanı sıra Egea Hatchback modelimize de büyük ilgi var. Son 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili olan Fiat Egea'nın satışa sunulduğu günden bugüne toplam satış rakamı 230 bin adede yaklaştı.

Türkiye'nin dört bir yanında Fiat markasını başarıyla temsil eden ve müşterilerimizin memnuniyeti için çalışan tüm bayilerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı .







