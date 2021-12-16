- Haberler
- Otomobil Haberleri
- Fiat Egea Aralık 2021 zamlı fiyat listesi ve son 1 aylık fiyat değişimi
Fiat Egea Aralık 2021 zamlı fiyat listesi ve son 1 aylık fiyat değişimi
- Haber Merkezi
- 16.12.2021 - 12:30
- Güncelleme : 16.12.2021 - 12:45
Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren otomotiv sektörü, şu sıralar küresel çip tedarik sorunları ve döviz kuruyla boğuşuyor.
Son zamanlarda sert yükselen dolar kuru nedeniyle otomobil üreticileri, kasım ayında sıfır araç modellerine zam üstüne zam yaptı. Üstelik bu zamlar aralıkta da sürüyor.
Fiat Egea fiyat listesi, İtalyan otomobil üreticisi Fiat tarafından aralık ayı için yeniden güncellendi.
Dolar kurundaki sert yükseliş, birçok modelde olduğu gibi Fiat Egea fiyatlarının da zamlanmasına neden oldu.
Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, aralık ayı itibarıyla yeni zamlı fiyatlarıyla müşterilerin karşısına çıkıyor.
Fiat Egea model ailesi; Easy, Urban Plus, Mirror ve Lounge Plus donanım seçenekleriyle satılıyor.
FIAT EGEA FİYAT LİSTESİ - ARALIK 2021
Dolar kurundaki sert yükseliş ve bazı modellerin ÖTV diliminin değişmesi, Fiat Egea modellerine zam olarak yansıdı.
Fiat Egea modellerinin kampanyalı satış fiyatları ve geçtiğimiz aylara oranla fiyat değişimleri şu şekilde:
2021 model Fiat Egea Sedan:
Easy 1.4 Fire 95 HP:
- Nisan: 142 bin 900 TL
- Kasım: 175 bin 900 TL
- Aralık: 223 bin 900 TL
Easy 1.3 M.Jet 95 HP:
- Nisan: 184 bin 900 TL
- Kasım: 221 bin 900 TL
- Aralık: 335 bin 900 TL
Easy 1.6 M.Jet 130 HP:
- Nisan: 223 bin 900 TL
- Kasım: 244 bin 900 TL
- Aralık: 358 bin 900 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP:
- Nisan: 163 bin 900 TL
- Kasım: 195 bin 900 TL
- Aralık: 247 bin 900 TL
Urban 1.0 FireFly 100HP:
- Nisan: 187 bin 900 TL
- Kasım: 222 bin 900 TL
- Aralık: 337 bin 900 TL
Urban 1.3 M.Jet 95 HP:
- Nisan: 195 bin 900 TL
- Kasım: 214 bin 900 TL
- Aralık: 347 bin 900 TL
Urban 1.6 M.Jet 130 HP:
- Nisan: 278 bin 900 TL
- Kasım: 253 bin 900 TL
- Aralık: 382 bin 900 TL
Lounge 1.4 Fire 95 HP:
- Nisan: 179 bin 900 TL
- Kasım: 211 bin 900 TL
- Aralık: 320 bin 900 TL
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP:
- Nisan: 286 bin 900 TL
- Kasım: 266 bin 900 TL
- Aralık: 402 bin 900 TL
2021 model Fiat Egea Hatchback:
Street 1.4 Fire 95HP:
- Nisan: 162 bin 900 TL
- Kasım: 192 bin 900 TL
- Aralık: 243 bin 900 TL
Street 1.3 Multijet 95HP:
- Nisan: 195 bin 900 TL
- Kasım: 229 bin 900 TL
- Aralık: 343 bin 900 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP:
- Nisan: 170 bin 900 TL
- Kasım: 203 bin 900 TL
- Aralık: 255 bin 900 TL
Urban 1.3 M.Jet 95 HP:
- Nisan: 203 bin 900 TL
- Kasım: 240 bin 900 TL
- Aralık: 335 bin 900 TL