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- Fiat Egea aralık ayı fiyat listesi ve 10 aylık fiyat değişimi
Fiat Egea aralık ayı fiyat listesi ve 10 aylık fiyat değişimi
- Haber Merkezi
- 10.12.2022 - 09:21
Fiat Egea fiyat listesi, İtalyan otomobil üreticisi Fiat tarafından aralık ayına özel olarak yayınlandı. Aralık ayında, birçok modelde olduğu gibi Egea'ya da zam geldi.
Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea'nın fiyatları kasım ayı sonundaki ÖTV matrah düzenlemesi sayesinde oldukça gerilemişti. Ancak aralıkta yapılan zamlar, ÖTV düzenlemesi ile gelen indirimlerin birazını eritti.
Fiat Egea model ailesi; Easy, Urban Plus, Mirror ve Lounge Plus donanım seçenekleriyle yollara çıkıyor.
Fiat Egea fiyat listesi - Aralık 2022
Egea Sedan'ın 289 bin 900 TL civarında olan 1.4 Fire 95 HP Easy başlangıç seviyesi, mayıs ayının başında 295 bin 900 TL'ye yükselmişti. Daha sonra ise aracın fiyatı 303 bin 900 TL'ye çıkmıştı.
Son olarak, aralık ayında söz konusu baz modelin fiyatı 364 bin 900 TL'ye kadar yükselmiş durumda.
Fiat Egea modellerinin kampanyalı satış fiyatları ve değişimleri şu şekilde:
2022 model Fiat Egea Sedan:
Easy 1.4 Fire 95 HP (manuel benzin):
- Mart: 265 bin 900 TL
- Nisan: 289 bin 900 TL
- Mayıs: 295 bin 900 TL
- Haziran: 329 bin 900 TL
- Temmuz: 364 bin 900 TL
- Ağustos: 379 bin 900 TL
- Eylül: 389 bin 900 TL
- Ekim: 389 bin 900 TL
- Kasım: 402 bin 900 TL
- Aralık: 364 bin 900 TL
Easy 1.3 M.Jet 95 HP (manuel dizel):
- Mart: 381 bin 900 TL
- Nisan: 389 bin 900 TL
- Mayıs: 397 bin 900 TL
- Haziran: 455 bin 900 TL
- Temmuz: 474 bin 900 TL
- Ağustos: 494 bin 900 TL
- Eylül: 504 bin 900 TL
- Ekim: 514 bin 900 TL
- Kasım: 532 bin 900 TL
- Aralık: 515 bin 900 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP (manuel benzin):
- Mart: 307 bin 900 TL
- Nisan: 316 bin 900 TL
- Mayıs: 322 bin 900 TL
- Haziran: 380 bin 900 TL
- Temmuz: 395 bin 900 TL
- Ağustos: 436 bin 900 TL
- Eylül: 446 bin 900 TL
- Ekim: 446 bin 900 TL
- Kasım: 464 bin 900 TL
- Aralık: 391 bin 900 TL
Urban 1.6 M.Jet 130 HP (manuel dizel):
- Mart: 459 bin 900 TL
- Nisan: 470 bin 900 TL
- Mayıs: 479 bin 900 TL
- Haziran: 519 bin 900 TL
- Temmuz: 540 bin 900 TL
- Ağustos: 562 bin 900 TL
- Eylül: 572 bin 900 TL
- Ekim: 582 bin 900 TL
- Kasım: 600 bin 900 TL
- Aralık: 615 bin 900 TL
Lounge 1.4 Fire 95 HP (manuel benzin):
- Mart: 332 bin 900 TL
- Nisan: 364 bin 900 TL
- Mayıs: 370 bin 900 TL
- Haziran: 434 bin 900 TL
- Temmuz: 451 bin 900 TL
- Ağustos: 469 bin 900 TL
- Eylül: 481 bin 900 TL
- Ekim: 481 bin 900 TL
- Kasım: 499 bin 900 TL
- Aralık: 45 bin 900 TL
2022 model Fiat Egea Hatchback:
Street 1.4 Fire 95HP (manuel benzin):
- Mart: 305 bin 900 TL
- Nisan: 311 bin 900 TL
- Mayıs: 317 bin 900 TL
- Haziran: 368 bin 900 TL
- Temmuz: 386 bin 900 TL
- Ağustos: 402 bin 900 TL
- Eylül: 436 bin 900 TL
- Ekim: 436 bin 900 TL
- Kasım: 452 bin 900 TL,
- Aralık: 386 bin 900 TL
Street 1.3 Multijet 95HP (manuel dizel):
- Mart: 393 bin 900 TL
- Nisan: 402 bin 900 TL
- Mayıs: 444 bin 900 TL
- Haziran: 472 bin 900 TL
- Temmuz: 493 bin 900 TL
- Ağustos: 513 bin 900 TL
- Eylül: 523 bin 900 TL
- Ekim: 533 bin 900 TL
- Kasım: 551 bin 900 TL
- Aralık: 533 bin 900 TL
Urban 1.3 M.Jet 95 HP (manuel dizel):
- Mart: 433 bin 900 TL
- Nisan: 446 bin 900 TL
- Mayıs: 454 bin 900 TL
- Haziran: 494 bin 900 TL
- Temmuz: 516 bin 900 TL
- Ağustos: 535 bin 900 TL
- Eylül: 548 bin 900 TL
- Ekim: 558 bin 900 TL
- Kasım: 576 bin 900 TL
- Aralık: 557 bin 900 TL