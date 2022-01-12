Fiat Egea Cross Wagon satışa çıktı: İşte Türkiye fiyatı

2022 model Fiat Egea Cross Wagon tanıtıldı. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Cross'un station wagon versiyonu olan araç, ülkemizde satışa çıktı.

Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve Bursa’da üretilen Fiat Egea, ülkemizde satılan en uygun fiyatlı otomobillerden biri olması nedeniyle oldukça fazla tercih ediliyor.

2021'de Türkiye'nin en çok satan otomobil modeli olarak kayıtlara geçen Fiat Egea, 2022 yılında yepyeni bir station wagon kasayla karşımıza çıktı.

Cross modeli üzerinde değişiklik yapan ve bu aracı station wagon haline getiren Fiat, yeni otomobilini Türkiye'de satışa çıkardı.

FIAT EGEA CROSS WAGON NELER SUNUYOR

Fiat Egea Cross Wagon olarak isimlendirilen araç, Fiat Egea Cross'tan 35 mm daha yüksek. Ayrıca bu araçta 550 litrelik devasa bir bagaj hacmi de var.

Aracın genel tasarımına baktığımızda, küçük değişiklikler yapılmış bir Fiat Egea Cross gördüğümüzü söylemeliyiz.

Fiat Egea Cross Wagon, kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteğiyle de dikkat çekiyor. Üstelik 10 inç ekranla gelen multimedya sistemi, 5 ayrı profil için özel olarak programlanabiliyor. Keyless go ve kablosuz şarj gibi teknolojiler de tüketicilere sunulan özellikler arasında.

Egea Cross Wagon, aynı zamanda tüm Egea Ailesi gibi sınıfının en zengin güvenlik özelliklerini de kullanıcısına sunuyor.

‘Trafik İşareti Tanıma Sistemi’, ‘Akıllı Hız Asistanı’ ‘Şerit Takip Sistemi’, ‘Sürücü Yorgunluk uyarı Sistemi’, ‘Akıllı Uzun Far’, ‘Kör Nokta Uyarı Sistemi’ ve Ön park sensörleri gibi özellikler sunan Cross Wagon yenilikçi ve modern bir yapı sergiliyor.

YENİ EGEA CROSS WAGON TÜRKİYE FİYATI

Fiat Showroomlarında ocak ayının sonunda yerlerini alacak Egea Cross Wagon modelleri, Fiat'ın online satış kanalıüzerinden 11- 31 Ocak tarihleri arasındaki ön satış dönemi boyunca, 419 bin 900 bin TL’den başlayan kampanyalı fiyatla satışa sunuldu.



