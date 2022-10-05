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    Fiat Egea ekim ayı fiyat listesi ve 8 aylık fiyat değişimi

    Fiat Egea fiyat listesi, ekim ayına özel olarak Fiat tarafından yeniden güncellendi. İşte Egea modellerinin yeni fiyatları...
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2022 - 09:00
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    Fiat Egea ekim ayı fiyat listesi ve 8 aylık fiyat değişimi

    Fiat Egea fiyat listesi, İtalyan otomobil üreticisi Fiat tarafından ekim ayına özel olarak yayınlandı. Ekim ayında birçok modelde olduğu gibi, Egea'ya da zam geldi.

    Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, ekim ayı itibarıyla yeni fiyatlarıyla müşterilerin karşısına çıkıyor.

    Fiat Egea model ailesi; Easy, Urban Plus, Mirror ve Lounge Plus donanım seçenekleriyle yollara çıkıyor.

    Fiat Egea fiyat listesi - Ekim 2022

    Egea Sedan'ın 289 bin 900 TL civarında olan 1.4 Fire 95 HP Easy başlangıç seviyesi, mayıs ayının başında 295 bin 900 TL'ye yükselmişti. Daha sonra ise aracın fiyatı 303 bin 900 TL'ye çıkmıştı.

    Son olarak, ekim ayında söz konusu baz modelin fiyatı 389 bin 900 TL'ye kadar yükselmiş durumda.

    Fiat egea fiyat listesi

    Fiat Egea modellerinin kampanyalı satış fiyatları ve değişimleri şu şekilde:

    2022 model Fiat Egea Sedan:

    Easy 1.4 Fire 95 HP (manuel benzin):

    • Mart: 265 bin 900 TL
    • Nisan: 289 bin 900 TL
    • Mayıs: 295 bin 900 TL
    • Haziran: 329 bin 900 TL
    • Temmuz: 364 bin 900 TL
    • Ağustos: 379 bin 900 TL
    • Eylül: 389 bin 900 TL
    • Ekim: 389 bin 900 TL

    Easy 1.3 M.Jet 95 HP (manuel dizel):

    • Mart: 381 bin 900 TL
    • Nisan: 389 bin 900 TL
    • Mayıs: 397 bin 900 TL
    • Haziran: 455 bin 900 TL
    • Temmuz: 474 bin 900 TL
    • Ağustos: 494 bin 900 TL
    • Eylül: 504 bin 900 TL
    • Ekim: 514 bin 900 TL

    Urban 1.4 Fire 95 HP (manuel benzin):

    • Mart: 307 bin 900 TL
    • Nisan: 316 bin 900 TL
    • Mayıs: 322 bin 900 TL
    • Haziran: 380 bin 900 TL
    • Temmuz: 395 bin 900 TL
    • Ağustos: 436 bin 900 TL
    • Eylül: 446 bin 900 TL
    • Ekim: 446 bin 900 TL

    Urban 1.6 M.Jet 130 HP (manuel dizel):

    • Mart: 459 bin 900 TL
    • Nisan: 470 bin 900 TL
    • Mayıs: 479 bin 900 TL
    • Haziran: 519 bin 900 TL
    • Temmuz: 540 bin 900 TL
    • Ağustos: 562 bin 900 TL
    • Eylül: 572 bin 900 TL
    • Ekim: 582 bin 900 TL

    Lounge 1.4 Fire 95 HP (manuel benzin):

    • Mart: 332 bin 900 TL
    • Nisan: 364 bin 900 TL
    • Mayıs: 370 bin 900 TL
    • Haziran: 434 bin 900 TL
    • Temmuz: 451 bin 900 TL
    • Ağustos: 469 bin 900 TL
    • Eylül: 481 bin 900 TL
    • Ekim: 481 bin 900 TL

    fiat egea fiyat listesi

    2022 model Fiat Egea Hatchback:

    Street 1.4 Fire 95HP (manuel benzin):

    • Mart: 305 bin 900 TL
    • Nisan: 311 bin 900 TL
    • Mayıs: 317 bin 900 TL
    • Haziran: 368 bin 900 TL
    • Temmuz: 386 bin 900 TL
    • Ağustos: 402 bin 900 TL
    • Eylül: 436 bin 900 TL
    • Ekim: 436 bin 900 TL

    Street 1.3 Multijet 95HP (manuel dizel):

    • Mart: 393 bin 900 TL
    • Nisan: 402 bin 900 TL
    • Mayıs: 444 bin 900 TL
    • Haziran: 472 bin 900 TL
    • Temmuz: 493 bin 900 TL
    • Ağustos: 513 bin 900 TL
    • Eylül: 523 bin 900 TL
    • Ekim: 533 bin 900 TL

    Urban 1.3 M.Jet 95 HP (manuel dizel):

    • Mart: 433 bin 900 TL
    • Nisan: 446 bin 900 TL
    • Mayıs: 454 bin 900 TL
    • Haziran: 494 bin 900 TL
    • Temmuz: 516 bin 900 TL
    • Ağustos: 535 bin 900 TL
    • Eylül: 548 bin 900 TL
    • Ekim: 558 bin 900 TL

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