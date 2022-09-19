Fiat Egea eylül ayı fiyat listesi ve 7 aylık fiyat değişimi

Fiat Egea fiyat listesi, eylül ayına özel olarak Fiat tarafından yeniden güncellendi. İşte Egea modellerinin yeni fiyatları...

Fiat Egea fiyat listesi, İtalyan otomobil üreticisi Fiat tarafından eylül ayı için yeniden güncellendi. Tıpkı diğer modellerde olduğu gibi, Egea fiyatları da bu ay yükseldi.

Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, eylül ayı itibarıyla yeni fiyatlarıyla müşterilerin karşısına çıkıyor.

Fiat Egea model ailesi; Easy, Urban Plus, Mirror ve Lounge Plus donanım seçenekleriyle yollara çıkıyor.

Fiat Egea fiyat listesi - Eylül 2022

Egea Sedan'ın 289 bin 900 TL civarında olan 1.4 Fire 95 HP Easy başlangıç seviyesi, mayıs ayının başında 295 bin 900 TL'ye yükselmişti. Daha sonra ise aracın fiyatı 303 bin 900 TL'ye çıkmıştı.

Son olarak, eylül ayında söz konusu baz modelin fiyatı 389 bin 900 TL'ye kadar yükselmiş durumda.

Fiat Egea modellerinin kampanyalı satış fiyatları ve değişimleri şu şekilde:

2022 model Fiat Egea Sedan:

Easy 1.4 Fire 95 HP (manuel benzin):

Mart: 265 bin 900 TL

Nisan: 289 bin 900 TL

Mayıs: 295 bin 900 TL

Haziran: 329 bin 900 TL

Temmuz: 364 bin 900 TL

Ağustos: 379 bin 900 TL

Eylül: 389 bin 900 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP (manuel dizel):

Mart: 381 bin 900 TL

Nisan: 389 bin 900 TL

Mayıs: 397 bin 900 TL

Haziran: 455 bin 900 TL

Temmuz: 474 bin 900 TL

Ağustos: 494 bin 900 TL

Eylül: 504 bin 900 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP (manuel benzin):

Mart: 307 bin 900 TL

Nisan: 316 bin 900 TL

Mayıs: 322 bin 900 TL

Haziran: 380 bin 900 TL

Temmuz: 395 bin 900 TL

Ağustos: 436 bin 900 TL

Eylül: 446 bin 900 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP (manuel dizel):

Mart: 459 bin 900 TL

Nisan: 470 bin 900 TL

Mayıs: 479 bin 900 TL

Haziran: 519 bin 900 TL

Temmuz: 540 bin 900 TL

Ağustos: 562 bin 900 TL

Eylül: 572 bin 900 TL

Lounge 1.4 Fire 95 HP (manuel benzin):

Mart: 332 bin 900 TL

Nisan: 364 bin 900 TL

Mayıs: 370 bin 900 TL

Haziran: 434 bin 900 TL

Temmuz: 451 bin 900 TL

Ağustos: 469 bin 900 TL

Eylül: 481 bin 900 TL

2022 model Fiat Egea Hatchback:

Street 1.4 Fire 95HP (manuel benzin):

Mart: 305 bin 900 TL

Nisan: 311 bin 900 TL

Mayıs: 317 bin 900 TL

Haziran: 368 bin 900 TL

Temmuz: 386 bin 900 TL

Ağustos: 402 bin 900 TL

Eylül: 436 bin 900 TL

Street 1.3 Multijet 95HP (manuel dizel):

Mart: 393 bin 900 TL

Nisan: 402 bin 900 TL

Mayıs: 444 bin 900 TL

Haziran: 472 bin 900 TL

Temmuz: 493 bin 900 TL

Ağustos: 513 bin 900 TL

Eylül: 523 bin 900 TL

Urban 1.3 M.Jet 95 HP (manuel dizel):