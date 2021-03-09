Fiat Egea fiyat listesi: Mart 2021 güncel Egea fiyatları

Fiat Egea fiyat listesi, 2021 yılına özel olarak Fiat tarafından yayınlandı. İşte 2021 Fiat Egea modellerinin mart ayı güncel fiyatları...

Fiat Egea fiyat listesi, İtalyan otomobil üreticisi Fiat tarafından paylaşıldı. Yapılan güncelleme ile birlikte Egea modellerinin fiyatları mart ayına özel güncellendi. Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, yeni fiyatlarıyla bayilerdeki yerini aldı.

Fiat Egea model ailesi; Easy, Urban Plus, Mirror ve Lounge Plus donanım seçenekleriyle müşterileriyle buluşuyor.

FIAT EGEA MOTOR SEÇENEKLERİ

Egea'da, 1.4 litre 95 beygirlik benzinli motor giriş seçeneğini oluştururken, 1.6 litre 130 beygirlik dizel motor serinin en üst seçeneğini oluşturuyor. Motor seçenekleri arasında 1 litre 100 beygir güç üreten benzinli motor ile 1.3 litrelik dizel 95 beygirlik bir ünite de alıyor.





FIAT EGEA FİYAT LİSTESİ - MART 2021

Yapılan açıklamaya göre, Egea'nın başlangıç fiyatı sedan versiyonda 130 bin 900 TL olarak belirlendi. En üst paket ise 224 bin 900 TL'den satılacak.

Hatchback karoser seçeneği ise 145 bin 900 TL ile 232 bin TL aralığında fiyatlar ile satışa sunulacak.

Gelin İtalyan şirket tarafından açıklanan Fiat Egea fiyat listesine bir göz atalım.

2021 model Fiat Egea Sedan:

Easy 1.4 Fire 95:130 bin 900 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 174 bin 900 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP: 146 bin 900 TL

Urban 1.0 FireFly 100HP: 177 bin 900 TL

Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 185 bin 900 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP: 216 bin 900 TL

Lounge 1.4 Fire 95 HP: 167 bin 900 TL

Lounge 1.6 M.Jet 130 HP: 224 bin 900 TL

2021 model Fiat Egea Hatchback:

Street 1.4 Fire 95HP: 154 bin 900 TL

Street 1.3 Multijet 95HP: 185 bin 900 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP: 165 bin 900 TL

Urban 1.4 Firefly 100 HP: 190 bin 900 TL

Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 198 bin 900 TL

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