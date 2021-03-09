- Haberler
- Otomobil Haberleri
- Fiat Egea fiyat listesi: Mart 2021 güncel Egea fiyatları
Fiat Egea fiyat listesi: Mart 2021 güncel Egea fiyatları
- Haber Merkezi
- 09.03.2021 - 09:01
- Güncelleme : 09.03.2021 - 09:36
Fiat Egea fiyat listesi, İtalyan otomobil üreticisi Fiat tarafından paylaşıldı. Yapılan güncelleme ile birlikte Egea modellerinin fiyatları mart ayına özel güncellendi. Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, yeni fiyatlarıyla bayilerdeki yerini aldı.
Fiat Egea model ailesi; Easy, Urban Plus, Mirror ve Lounge Plus donanım seçenekleriyle müşterileriyle buluşuyor.
FIAT EGEA MOTOR SEÇENEKLERİ
Egea'da, 1.4 litre 95 beygirlik benzinli motor giriş seçeneğini oluştururken, 1.6 litre 130 beygirlik dizel motor serinin en üst seçeneğini oluşturuyor. Motor seçenekleri arasında 1 litre 100 beygir güç üreten benzinli motor ile 1.3 litrelik dizel 95 beygirlik bir ünite de alıyor.
FIAT EGEA FİYAT LİSTESİ - MART 2021
Yapılan açıklamaya göre, Egea'nın başlangıç fiyatı sedan versiyonda 130 bin 900 TL olarak belirlendi. En üst paket ise 224 bin 900 TL'den satılacak.
Hatchback karoser seçeneği ise 145 bin 900 TL ile 232 bin TL aralığında fiyatlar ile satışa sunulacak.
Gelin İtalyan şirket tarafından açıklanan Fiat Egea fiyat listesine bir göz atalım.
2021 model Fiat Egea Sedan:
Easy 1.4 Fire 95:130 bin 900 TL
Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 174 bin 900 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP: 146 bin 900 TL
Urban 1.0 FireFly 100HP: 177 bin 900 TL
Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 185 bin 900 TL
Urban 1.6 M.Jet 130 HP: 216 bin 900 TL
Lounge 1.4 Fire 95 HP: 167 bin 900 TL
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP: 224 bin 900 TL
2021 model Fiat Egea Hatchback:
Street 1.4 Fire 95HP: 154 bin 900 TL
Street 1.3 Multijet 95HP: 185 bin 900 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP: 165 bin 900 TL
Urban 1.4 Firefly 100 HP: 190 bin 900 TL
Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 198 bin 900 TL