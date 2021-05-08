Fiat Egea fiyat listesi: Mayıs 2021 zamlı Egea fiyatları

Fiat Egea fiyat listesi, mayıs ayına özel olarak Fiat tarafından yayınlandı. İşte 2021 Fiat Egea modellerinin mayıs ayı güncel fiyatları ve beraberinde gelen zamlar.

Fiat Egea fiyat listesi, İtalyan otomobil üreticisi Fiat tarafından mayıs ayına özel olarak güncellendi. Tıpkı nisanda olduğu gibi, mayıs ayında da Egea modellerine zam geldi.

Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, mayıs ayı itibarıyla yeni fiyatlarıyla müşterilerle buluşuyor.

Fiat Egea model ailesi; Easy, Urban Plus, Mirror ve Lounge Plus donanım seçenekleriyle müşterilerini bekliyor.

FIAT EGEA MOTOR SEÇENEKLERİ

Fiat Egea'da, 1.4 litre 95 beygirlik benzinli motor giriş seçeneğini oluştururken, 1.6 litre 130 beygirlik dizel motor serinin en üst seçeneği olarak karşımıza çıkıyor.

Motor seçenekleri arasında 1 litre 100 beygir güç üreten benzinli motor ile 1.3 litrelik dizel 95 beygirlik bir ünite de alıyor.

FIAT EGEA FİYAT LİSTESİ - MAYIS 2021

Fiat Egea modellerinin nisan ve mayıs ayındaki kampanyalı satış fiyatlarını karşılaştırdığımızda, pek çok modelde 10 bin TL civarında bir zam olduğunu görüyoruz.

Örneğin Egea'nın başlangıç fiyatı sedan versiyonda nisan ayında 142 bin 900 TL olarak belirlenmişken, bu fiyat mayısta 146 bin 900 TL'ye yükseldi.

Gelin İtalyan şirket tarafından açıklanan Fiat Egea fiyat listesine bir göz atalım.

2021 model Fiat Egea Sedan:

Easy 1.4 Fire 95:

Nisan: 142 bin 900 TL

Mayıs: 146 bin 900 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP:

Nisan: 184 bin 900 TL

Mayıs: 194 bin 900 TL

Easy 1.6 M.Jet 130 HP:

Nisan: 223 bin 900 TL

Mayıs: 231 bin 900 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP:

Nisan: 163 bin 900 TL

Mayıs: 168 bin 900 TL

Urban 1.0 FireFly 100HP:

Nisan: 187 bin 900 TL

Mayıs: 195 bin 900 TL

Urban 1.3 M.Jet 95 HP:

Nisan: 195 bin 900 TL

Mayıs: 205 bin 900 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP:

Nisan: 278 bin 900 TL

Mayıs: 282 bin 900 TL

Lounge 1.4 Fire 95 HP:

Nisan: 179 bin 900 TL

Mayıs: 184 bin 900 TL

Lounge 1.6 M.Jet 130 HP:

Nisan: 286 bin 900 TL

Mayıs: 289 bin 900 TL

2021 model Fiat Egea Hatchback:

Street 1.4 Fire 95HP:

Nisan: 162 bin 900 TL

Mayıs: 170 bin 900 TL

Street 1.3 Multijet 95HP:

Nisan: 195 bin 900 TL

Mayıs: 205 bin 900 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP:

Nisan: 170 bin 900 TL

Mayıs: 178 bin 900 TL

Urban 1.3 M.Jet 95 HP: