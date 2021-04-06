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- Fiat Egea fiyat listesi: Nisan 2021 zamlı Egea fiyatları
Fiat Egea fiyat listesi: Nisan 2021 zamlı Egea fiyatları
- Haber Merkezi
- 06.04.2021 - 14:52
- Güncelleme : 06.04.2021 - 14:56
Fiat Egea fiyat listesi, İtalyan otomobil üreticisi Fiat tarafından nisan ayına özel olarak yayınlandı. Yapılan zam ile birlikte Egea modellerinin fiyatları nisan ayında artış gösterdi.
Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, yeni fiyatlarıyla müşterilerle buluşuyor.
Fiat Egea model ailesi; Easy, Urban Plus, Mirror ve Lounge Plus donanım seçenekleriyle satışa sunuluyor.
FIAT EGEA MOTOR SEÇENEKLERİ
Egea'da, 1.4 litre 95 beygirlik benzinli motor giriş seçeneğini oluştururken, 1.6 litre 130 beygirlik dizel motor serinin en üst seçeneğini oluşturuyor. Motor seçenekleri arasında 1 litre 100 beygir güç üreten benzinli motor ile 1.3 litrelik dizel 95 beygirlik bir ünite de alıyor.
FIAT EGEA FİYAT LİSTESİ - NİSAN 2021
Fiat Egea modellerinin mart sonu ve nisan ayındaki kampanyalı satış fiyatlarını karşılaştırdığımızda, pek çok modelde 10 bin TL civarında artış yaşandığını görüyoruz. Ancak bazı modellere yapılan zamlar oldukça yüksek.
Örneğin Egea'nın başlangıç fiyatı sedan versiyonda mart ayında 130 bin 900 TL olarak belirlenmişken, bu fiyat nisanda 142 bin 900 TL'ye yükseldi.
Gelin İtalyan şirket tarafından açıklanan Fiat Egea fiyat listesine bir göz atalım.
2021 model Fiat Egea Sedan:
Easy 1.4 Fire 95:
- Mart: 130 bin 900 TL
- Nisan: 142 bin 90 TL
Easy 1.3 M.Jet 95 HP:
- Mart: 174 bin 900 TL
- Nisan: 184 bin 900 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP:
- Mart: 146 bin 900 TL
- Nisan: 163 bin 900 TL
Urban 1.0 FireFly 100HP:
- Mart: 177 bin 900 TL
- Nisan: 187 bin 900 TL
Urban 1.3 M.Jet 95 HP:
- Mart: 185 bin 900 TL
- Nisan: 195 bin 900 TL
Urban 1.6 M.Jet 130 HP:
- Mart: 216 bin 900 TL
- Nisan: 278 bin 900
Lounge 1.4 Fire 95 HP:
- Mart: 167 bin 900 TL
- Nisan: 179 bin 900 TL
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP:
- Mart: 224 bin 900 TL
- Nisan: 286 bin 900 TL
2021 model Fiat Egea Hatchback:
Street 1.4 Fire 95HP:
- Mart: 154 bin 900 TL
- Nisan: 162 bin 900 TL
Street 1.3 Multijet 95HP:
- Mart: 185 bin 900 TL
- Nisan: 195 bin 900 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP:
- Mart: 165 bin 900 TL
- Nisan: 170 bin 900 TL
Urban 1.3 M.Jet 95 HP:
- Mart: 198 bin 900 TL
- Nisan: 203 bin 900 TL