Fiat Egea fiyat listesi: Nisan 2021 zamlı Egea fiyatları

Fiat Egea fiyat listesi, nisan ayına özel olarak Fiat tarafından yayınlandı. İşte 2021 Fiat Egea modellerinin nisan ayı güncel fiyatları ve yapılan zamlar.

Fiat Egea fiyat listesi, İtalyan otomobil üreticisi Fiat tarafından nisan ayına özel olarak yayınlandı. Yapılan zam ile birlikte Egea modellerinin fiyatları nisan ayında artış gösterdi.

Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, yeni fiyatlarıyla müşterilerle buluşuyor.

Fiat Egea model ailesi; Easy, Urban Plus, Mirror ve Lounge Plus donanım seçenekleriyle satışa sunuluyor.

FIAT EGEA MOTOR SEÇENEKLERİ

Egea'da, 1.4 litre 95 beygirlik benzinli motor giriş seçeneğini oluştururken, 1.6 litre 130 beygirlik dizel motor serinin en üst seçeneğini oluşturuyor. Motor seçenekleri arasında 1 litre 100 beygir güç üreten benzinli motor ile 1.3 litrelik dizel 95 beygirlik bir ünite de alıyor.

FIAT EGEA FİYAT LİSTESİ - NİSAN 2021

Fiat Egea modellerinin mart sonu ve nisan ayındaki kampanyalı satış fiyatlarını karşılaştırdığımızda, pek çok modelde 10 bin TL civarında artış yaşandığını görüyoruz. Ancak bazı modellere yapılan zamlar oldukça yüksek.

Örneğin Egea'nın başlangıç fiyatı sedan versiyonda mart ayında 130 bin 900 TL olarak belirlenmişken, bu fiyat nisanda 142 bin 900 TL'ye yükseldi.

Gelin İtalyan şirket tarafından açıklanan Fiat Egea fiyat listesine bir göz atalım.

2021 model Fiat Egea Sedan:

Easy 1.4 Fire 95:

Mart: 130 bin 900 TL

Nisan: 142 bin 90 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP:

Mart: 174 bin 900 TL

Nisan: 184 bin 900 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP:

Mart: 146 bin 900 TL

Nisan: 163 bin 900 TL

Urban 1.0 FireFly 100HP:

Mart: 177 bin 900 TL

Nisan: 187 bin 900 TL

Urban 1.3 M.Jet 95 HP:

Mart: 185 bin 900 TL

Nisan: 195 bin 900 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP:

Mart: 216 bin 900 TL

Nisan: 278 bin 900

Lounge 1.4 Fire 95 HP:

Mart: 167 bin 900 TL

Nisan: 179 bin 900 TL

Lounge 1.6 M.Jet 130 HP:

Mart: 224 bin 900 TL

Nisan: 286 bin 900 TL

2021 model Fiat Egea Hatchback:

Street 1.4 Fire 95HP:

Mart: 154 bin 900 TL

Nisan: 162 bin 900 TL

Street 1.3 Multijet 95HP:

Mart: 185 bin 900 TL

Nisan: 195 bin 900 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP:

Mart: 165 bin 900 TL

Nisan: 170 bin 900 TL

Urban 1.3 M.Jet 95 HP: