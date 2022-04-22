Fiat Egea fiyat listesi: Nisan 2022 güncel Egea fiyatları

Fiat Egea fiyat listesi, nisan ayına özel olarak Fiat tarafından yeniden güncellendi. İşte Fiat Egea modellerinin nisan ayına özel satış fiyatları.

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren otomotiv sektörü, şu sıralar küresel çip tedarik sorunları ve döviz kuruyla uğraşmak zorunda.

Fiat Egea fiyat listesi, İtalyan otomobil üreticisi Fiat tarafından nisan ayı için yeniden güncellendi.

Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, nisan ayı itibarıyla yeni fiyatlarıyla müşterilerin karşısına çıkıyor.

Fiat Egea model ailesi; Easy, Urban Plus, Mirror ve Lounge Plus donanım seçenekleriyle müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Fiat Egea fiyat listesi - Nisan 2022

Egea Sedan'ın 265 bin TL civarında olan 1.4 Fire 95 HP Easy başlangıç seviyesi 289 bin 900 TL'ye yükseldi. Yine Easy donanım seviyesindeki 1.3 M.Jet 95 HP versiyonun fiyatı ise 381 bin 900 TL'den 389 bin 900 TL'ye çıktı.

Fiat Egea modellerinin kampanyalı satış fiyatları ve değişimleri şu şekilde:

2022 model Fiat Egea Sedan:

Easy 1.4 Fire 95 HP (manuel benzin):

Mart: 265 bin 900 TL

Nisan: 289 bin 900 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP (manuel benzin):

Mart: 381 bin 900 TL

Nisan: 389 bin 900 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP (manuel benzin):

Mart: 307 bin 900 TL

Nisan: 316 bin 900 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP (manuel dizel):

Mart: 459 bin 900 TL

Nisan: 470 bin 900 TL

Lounge 1.4 Fire 95 HP (manuel benzin):

Mart: 332 bin 900 TL

Nisan: 364 bin 900 TL

2022 model Fiat Egea Hatchback:

Street 1.4 Fire 95HP (manuel benzin):

Mart: 305 bin 900 TL

Nisan: 311 bin 900 TL

Street 1.3 Multijet 95HP (manuel dizel):

Mart: 393 bin 900 TL

Nisan: 402 bin 900 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP (manuel benzin):

Mart: 322 bin 900 TL

Nisan: 31 bin 900 TL

Urban 1.3 M.Jet 95 HP (manuel dizel):