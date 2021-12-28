Fiat Egea fiyatlarında ne kadar indirim oldu: İşte Egea güncel fiyat listesi

Fiat Egea fiyatlarında ne kadar indirim oldu: İşte Egea güncel fiyat listesi

Fiat Egea fiyat listesi, yapılan indirimle birlikte aralık ayına özel olarak Fiat tarafından açıklandı. İşte 2021 Fiat Egea modellerinin aralık ayına özel satış fiyatları...

Son zamanlarda sert yükselen dolar kuru nedeniyle otomobil üreticileri, kasım ve aralık ayında sıfır araç modellerine ciddi zamlar yapmıştı.

Geçtiğimiz günlerde dolar kurunun sert düşmesi, sıfır araç fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Birçok modelde olduğu gibi, Fiat Egea modellerinde de indirim yapıldı.

Fiat Egea fiyat listesi, İtalyan otomobil üreticisi Fiat tarafından aralık ayı için yeniden güncellendi.

Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, aralık ayı itibarıyla yeni indirimli fiyatlarıyla müşterilerin karşısına çıkıyor.

Fiat Egea model ailesi; Easy, Urban Plus, Mirror ve Lounge Plus donanım seçenekleriyle satılıyor.

FIAT EGEA FİYAT LİSTESİ - ARALIK 2021

Dolar kurundaki sert yükseliş ve bazı modellerin ÖTV diliminin değişmesi, Fiat Egea modellerine zam olarak yansımıştı. Ancak dolar kurunun düşmesi sayesinde çeşitli indirimler yapıldı.

Egea Sedan için belirtilen yeni satış fiyatlarının en üst donanımlarda fark 80 bin TL’yi bulurken, en düşük donanımda ise fiyat 244 bin TL’ye kadar düşmüş durumda.

Fiat Egea modellerinin kampanyalı satış fiyatları ve geçtiğimiz aylara oranla fiyat değişimleri şu şekilde:

2021 model Fiat Egea Sedan:

Easy 1.4 Fire 95 HP:

Nisan: 142 bin 900 TL

Kasım: 175 bin 900 TL

Aralık: 244 bin 900 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP:

Nisan: 184 bin 900 TL

Kasım: 221 bin 900 TL

Aralık: 369 bin 900 TL

Easy 1.6 M.Jet 130 HP:

Nisan: 223 bin 900 TL

Kasım: 244 bin 900 TL

Aralık: 393 bin 900 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP:

Nisan: 163 bin 900 TL

Kasım: 195 bin 900 TL

Aralık: 266 bin 900 TL

Urban 1.0 FireFly 100HP:

Nisan: 187 bin 900 TL

Kasım: 222 bin 900 TL

Aralık: 371 bin 900 TL

Urban 1.3 M.Jet 95 HP:

Nisan: 195 bin 900 TL

Kasım: 214 bin 900 TL

Aralık: 381 bin 900 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP:

Nisan: 278 bin 900 TL

Kasım: 253 bin 900 TL

Aralık: 417 bin 900 TL

Lounge 1.4 Fire 95 HP:

Nisan: 179 bin 900 TL

Kasım: 211 bin 900 TL

Aralık: 343 bin 900 TL

Lounge 1.6 M.Jet 130 HP:

Nisan: 286 bin 900 TL

Kasım: 266 bin 900 TL

Aralık: 441 bin 900 TL

2021 model Fiat Egea Hatchback:

Street 1.4 Fire 95HP:

Nisan: 162 bin 900 TL

Kasım: 192 bin 900 TL

Aralık: 260 bin 900 TL

Street 1.3 Multijet 95HP:

Nisan: 195 bin 900 TL

Kasım: 229 bin 900 TL

Aralık: 380 bin 900 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP:

Nisan: 170 bin 900 TL

Kasım: 203 bin 900 TL

Aralık: 266 bin 900 TL

Urban 1.3 M.Jet 95 HP: