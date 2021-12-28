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- Fiat Egea fiyatlarında ne kadar indirim oldu: İşte Egea güncel fiyat listesi
Fiat Egea fiyatlarında ne kadar indirim oldu: İşte Egea güncel fiyat listesi
- Haber Merkezi
- 28.12.2021 - 11:16
- Güncelleme : 28.12.2021 - 11:37
Son zamanlarda sert yükselen dolar kuru nedeniyle otomobil üreticileri, kasım ve aralık ayında sıfır araç modellerine ciddi zamlar yapmıştı.
Geçtiğimiz günlerde dolar kurunun sert düşmesi, sıfır araç fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Birçok modelde olduğu gibi, Fiat Egea modellerinde de indirim yapıldı.
Fiat Egea fiyat listesi, İtalyan otomobil üreticisi Fiat tarafından aralık ayı için yeniden güncellendi.
Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, aralık ayı itibarıyla yeni indirimli fiyatlarıyla müşterilerin karşısına çıkıyor.
Fiat Egea model ailesi; Easy, Urban Plus, Mirror ve Lounge Plus donanım seçenekleriyle satılıyor.
FIAT EGEA FİYAT LİSTESİ - ARALIK 2021
Dolar kurundaki sert yükseliş ve bazı modellerin ÖTV diliminin değişmesi, Fiat Egea modellerine zam olarak yansımıştı. Ancak dolar kurunun düşmesi sayesinde çeşitli indirimler yapıldı.
Egea Sedan için belirtilen yeni satış fiyatlarının en üst donanımlarda fark 80 bin TL’yi bulurken, en düşük donanımda ise fiyat 244 bin TL’ye kadar düşmüş durumda.
Fiat Egea modellerinin kampanyalı satış fiyatları ve geçtiğimiz aylara oranla fiyat değişimleri şu şekilde:
2021 model Fiat Egea Sedan:
Easy 1.4 Fire 95 HP:
- Nisan: 142 bin 900 TL
- Kasım: 175 bin 900 TL
- Aralık: 244 bin 900 TL
Easy 1.3 M.Jet 95 HP:
- Nisan: 184 bin 900 TL
- Kasım: 221 bin 900 TL
- Aralık: 369 bin 900 TL
Easy 1.6 M.Jet 130 HP:
- Nisan: 223 bin 900 TL
- Kasım: 244 bin 900 TL
- Aralık: 393 bin 900 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP:
- Nisan: 163 bin 900 TL
- Kasım: 195 bin 900 TL
- Aralık: 266 bin 900 TL
Urban 1.0 FireFly 100HP:
- Nisan: 187 bin 900 TL
- Kasım: 222 bin 900 TL
- Aralık: 371 bin 900 TL
Urban 1.3 M.Jet 95 HP:
- Nisan: 195 bin 900 TL
- Kasım: 214 bin 900 TL
- Aralık: 381 bin 900 TL
Urban 1.6 M.Jet 130 HP:
- Nisan: 278 bin 900 TL
- Kasım: 253 bin 900 TL
- Aralık: 417 bin 900 TL
Lounge 1.4 Fire 95 HP:
- Nisan: 179 bin 900 TL
- Kasım: 211 bin 900 TL
- Aralık: 343 bin 900 TL
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP:
- Nisan: 286 bin 900 TL
- Kasım: 266 bin 900 TL
- Aralık: 441 bin 900 TL
2021 model Fiat Egea Hatchback:
Street 1.4 Fire 95HP:
- Nisan: 162 bin 900 TL
- Kasım: 192 bin 900 TL
- Aralık: 260 bin 900 TL
Street 1.3 Multijet 95HP:
- Nisan: 195 bin 900 TL
- Kasım: 229 bin 900 TL
- Aralık: 380 bin 900 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP:
- Nisan: 170 bin 900 TL
- Kasım: 203 bin 900 TL
- Aralık: 266 bin 900 TL
Urban 1.3 M.Jet 95 HP:
- Nisan: 203 bin 900 TL
- Kasım: 240 bin 900 TL
- Aralık: 392 bin 900 TL