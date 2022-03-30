Fiat Egea Hibrit Türkiye fiyatı açıklandı

Türkiye'de en çok satan otomobillerin başında gelen Fiat Egea, hibrit versiyonuyla ülkemizde yollara çıkacak.

Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, ülkemizde Easy, Urban Plus, Mirror ve Lounge Plus donanım seçenekleriyle satılıyor.

Ülkemizde satış rekorları kıran Egea, hibrit motor seçeneğine kavuştu. Fiat Egea'nın tek bir hibrit motor seçeneği bulunuyor ve bu motor tüm modellerde ortak olarak kullanılıyor.

Egea'nın hibrit motorlu versiyonlarında 1,5 litrelik turbo benzinli motor yer alıyor. 130 beygir güç ve 240 Nm tork sunan bu motor, 15 kW'lik 48 volt elektrik motoru ile destekleniyor.

YENİ 7 İLERİ DCT ŞANZIMAN

Hibrit motorlu Egea modellerinde ilk kez 7 ileri DCT şanzıman kullanıldığı ifade edildi. Bu şanzıman, hızlı ve hissedilmeyen vites geçişlerine imkan tanıyor.

Akıllı kontrol algoritması sayesinde optimum sürüş deneyimine imkan tanıyan sistem, ıslak çift kavrama ile de tork kaybını engelliyor.

HİBRİT FIAT EGEA FİYAT LİSTESİ

Fiat Egea Sedan Hibrit:

Easy: 509 bin 900 TL

509 bin 900 TL Urban: 529 bin 900 TL

529 bin 900 TL Lounge: 559 bin 900 TL

Fiat Egea Hatchback Hibrit:

Urban: 549 bin 900 TL

Fiat Egea Cross Hibrit:

Street: 534 bin 900 TL

534 bin 900 TL Urban: 554 bin 900 TL

554 bin 900 TL Lounge: 584.900 TL

Fiat Egea Cross Wagon Hibrit: