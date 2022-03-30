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    Fiat Egea Hibrit Türkiye fiyatı açıklandı

    Türkiye'de en çok satan otomobillerin başında gelen Fiat Egea, hibrit versiyonuyla ülkemizde yollara çıkacak.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 09:29
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    Fiat Egea Hibrit Türkiye fiyatı açıklandı

    Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, ülkemizde  Easy, Urban Plus, Mirror ve Lounge Plus donanım seçenekleriyle satılıyor.

    Ülkemizde satış rekorları kıran Egea, hibrit motor seçeneğine kavuştu. Fiat Egea'nın tek bir hibrit motor seçeneği bulunuyor ve bu motor tüm modellerde ortak olarak kullanılıyor.

    Egea'nın hibrit motorlu versiyonlarında 1,5 litrelik turbo benzinli motor yer alıyor. 130 beygir güç ve 240 Nm tork sunan bu motor, 15 kW'lik 48 volt elektrik motoru ile destekleniyor.

    YENİ 7 İLERİ DCT ŞANZIMAN

    Hibrit motorlu Egea modellerinde ilk kez 7 ileri DCT şanzıman kullanıldığı ifade edildi. Bu şanzıman, hızlı ve hissedilmeyen vites geçişlerine imkan tanıyor.

    Akıllı kontrol algoritması sayesinde optimum sürüş deneyimine imkan tanıyan sistem, ıslak çift kavrama ile de tork kaybını engelliyor.

    Fiat egea fiyat listesi

    HİBRİT FIAT EGEA FİYAT LİSTESİ

    Fiat Egea Sedan Hibrit:

    • Easy: 509 bin 900 TL
    • Urban: 529 bin 900 TL
    • Lounge: 559 bin 900 TL

    Fiat Egea Hatchback Hibrit:

    • Urban: 549 bin 900 TL

    Fiat Egea Cross Hibrit:

    • Street: 534 bin 900 TL
    • Urban: 554 bin 900 TL
    • Lounge: 584.900 TL

    Fiat Egea Cross Wagon Hibrit:

    • Lounge: 589 bin 900 TL

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