Fiat Egea ile Türkiye’de hibrit otomobil üretimi artıyor

Türkiye'de hibrit araç üreten fabrikaların sayısı artmaya devam ederken, üretim yapan markaların arasına Tofaş da eklendi.

Türkiye'de hibrit araç üreten fabrikaların sayısı artıyor. Toyota, Ford Otosan, Hyundai Assan ve Oyak Renault hibrit üretimi gerçekleştiriyor. Şimdi bu fabrikalara Tofaş da eklendi.

Tofaş, Bursa tesislerinde ürettiği Fiat Egea'nın hibrit motor seçeneğini nisandan itibaren Türkiye ve dünya pazarlarına sunacak.

Fiat Egea'nın yeni hibrit versiyonu, yüksek performansını yeni nesil 130 bg güç ve 240 NM torka sahip, 1.5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli FireFly motor ile 48-Volt bataryaya sahip 15 kw'lık elektrik motorun sinerjisinden alıyor.

Egea Hybrid'de BSG (Belt Start Generator) ve 15KW'lık elektrikli motor 130 beygirlik içten yanmalı motoru destekliyor.

Bu hibrit teknolojisi, "yüzde 100 elektrikli" sessiz çalıştırma, park etme ve tamamen elektrikli sürüşe imkân sunuyor. Böylece verimliliğin yanı sıra sürüş performansı da artıyor.

Fiat Egea Hybrid ile birlikte 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman da Fiat markasında ilk defa satışa sunuluyor. 7 ileri otomatik vitesli Egea Hybrid, 0-100 km hızlanmasını 9 saniyede tamamlarken, şehir içi kullanımda 100 km.de 4.7 lt'lik (WLTP) tüketim değerine ulaşıyor.

Egea'daki hibrit teknolojisi, yine Fiat modellerinde bir ilk olarak, sürüş sırasında benzinli motoru tamamen kapatarak WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) çevriminin yüzde 47'sinin benzinli motor çalıştırılmadan tamamlanabilmesini sağlıyor.

NİSANDA TÜRKİYE'DE

Egea Hybrid; Türkiye'de Sedan, Hatchback, Cross ve Cross Wagon gövde tiplerinde, 3 donanım seviyesi-Easy (Sedan)/Street (Hatchback ve Cross'ta), Urban ve Lounge otomatik şanzıman ile nisan ayında satışa sunulacak.

Egea ailesinin 1.6 Multijet II 130hp Dizel DCT otomatik şanzımanlı versiyonları da yine tüm gövde tiplerinde aynı anda ve mart ayının ikinci yarısında Fiat showroomlarındaki yerini alacak.