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- Fiat Egea Mart 2022 zamlı fiyat listesi ve son aylardaki fiyat değişimi
Fiat Egea Mart 2022 zamlı fiyat listesi ve son aylardaki fiyat değişimi
- Haber Merkezi
- 03.03.2022 - 16:58
Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren otomotiv sektörü, şu sıralar küresel çip tedarik sorunları ve döviz kuruyla boğuşuyor.
Fiat Egea fiyat listesi, İtalyan otomobil üreticisi Fiat tarafından mart ayı için yeniden güncellendi.
Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, mart ayı itibarıyla yeni fiyatlarıyla müşterilerin karşısına çıkıyor.
Fiat Egea model ailesi; Easy, Urban Plus, Mirror ve Lounge Plus donanım seçenekleriyle satılıyor.
FIAT EGEA FİYAT LİSTESİ - MART 2022
Dolar kurundaki sert yükseliş ve bazı modellerin ÖTV diliminin değişmesi, Fiat Egea modellerinin fiyatlarını yukarıya çekmişti.
Mart ayına özel fiyat listesini paylaşan Fiat, beklendiği gibi yeni bir zamla karşımıza çıktı. Örneğin, şubat ayında 250 bin 900 TL'ye satılan baz modelin fiyatı, mart ayında 257 bin 900 TL'ye yükseldi.
Fiat Egea modellerinin kampanyalı satış fiyatları ve geçtiğimiz aylara oranla fiyat değişimleri şu şekilde:
2022 model Fiat Egea Sedan:
Easy 1.4 Fire 95 HP:
- Şubat: 250 bin 900 TL
- Mart: 257 bin 900 TL
Easy 1.3 M.Jet 95 HP:
- Şubat: 359 bin 900 TL
- Mart: 370 bin 900 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP:
- Şubat: 291 bin 900 TL
- Mart: 299 bin 900 TL
Urban 1.6 M.Jet 130 HP:
- Şubat: 432 bin 900 TL
- Mart: 447 bin 900 TL
Lounge 1.4 Fire 95 HP:
- Şubat: 315 bin 500 TL
- Mart: 324 bin 900 TL
2022 model Fiat Egea Hatchback:
Street 1.4 Fire 95HP: 297 bin 900 TL
Street 1.3 Multijet 95HP: 382 bin 900 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP: 314 bin 900 TL
Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 398 bin 900 TL