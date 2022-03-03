Fiat Egea Mart 2022 zamlı fiyat listesi ve son aylardaki fiyat değişimi

Fiat Egea fiyat listesi, mart ayına özel olarak Fiat tarafından açıklandı. İşte Fiat Egea modellerinin mart ayına özel satış fiyatları.

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren otomotiv sektörü, şu sıralar küresel çip tedarik sorunları ve döviz kuruyla boğuşuyor.

Fiat Egea fiyat listesi, İtalyan otomobil üreticisi Fiat tarafından mart ayı için yeniden güncellendi.

Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, mart ayı itibarıyla yeni fiyatlarıyla müşterilerin karşısına çıkıyor.

Fiat Egea model ailesi; Easy, Urban Plus, Mirror ve Lounge Plus donanım seçenekleriyle satılıyor.

FIAT EGEA FİYAT LİSTESİ - MART 2022

Dolar kurundaki sert yükseliş ve bazı modellerin ÖTV diliminin değişmesi, Fiat Egea modellerinin fiyatlarını yukarıya çekmişti.

Mart ayına özel fiyat listesini paylaşan Fiat, beklendiği gibi yeni bir zamla karşımıza çıktı. Örneğin, şubat ayında 250 bin 900 TL'ye satılan baz modelin fiyatı, mart ayında 257 bin 900 TL'ye yükseldi.

Fiat Egea modellerinin kampanyalı satış fiyatları ve geçtiğimiz aylara oranla fiyat değişimleri şu şekilde:

2022 model Fiat Egea Sedan:

Easy 1.4 Fire 95 HP:

Şubat: 250 bin 900 TL

Mart: 257 bin 900 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP:

Şubat: 359 bin 900 TL

Mart: 370 bin 900 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP:

Şubat: 291 bin 900 TL

Mart: 299 bin 900 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP:

Şubat: 432 bin 900 TL

Mart: 447 bin 900 TL

Lounge 1.4 Fire 95 HP:

Şubat: 315 bin 500 TL

Mart: 324 bin 900 TL

2022 model Fiat Egea Hatchback:

Street 1.4 Fire 95HP: 297 bin 900 TL

Street 1.3 Multijet 95HP: 382 bin 900 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP: 314 bin 900 TL

Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 398 bin 900 TL