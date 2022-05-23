Fiat Egea modellerine mayısta ikinci zam: İşte yeni fiyatlar

Fiat Egea fiyat listesi, mayıs ayına özel olarak Fiat tarafından yeniden güncellendi. Mayıs ayında Egea'larda ikinci kez fiyat artışı yaşandı.

Fiat Egea fiyat listesi, İtalyan otomobil üreticisi Fiat tarafından mayıs ayı için ikinci kez güncellendi. Yeni fiyatlara baktığımızda, otomobillerin mayıs ayında ikinci kez zamlandığını görüyoruz.

Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, mayıs ayı itibarıyla ikinci kez yeni fiyatlarıyla müşterilerin karşısına çıkıyor.

Fiat Egea model ailesi; Easy, Urban Plus, Mirror ve Lounge Plus donanım seçenekleriyle müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Fiat Egea fiyat listesi - Mayıs 2022

Egea Sedan'ın 289 bin 900 TL civarında olan 1.4 Fire 95 HP Easy başlangıç seviyesi, mayıs ayının başında 295 bin 900 TL'ye yükselmişti. Yeni zamla birlikte aracın fiyatı 303 bin 900 TL'ye yükseldi.

Yine Easy donanım seviyesindeki 1.3 M.Jet 95 HP versiyonun fiyatı ise 389 bin 900 TL'den 397 bin 900 TL'ye çıkmıştı. Yeni zamla birlikte bu modelin fiyatı ise 402 bin 900 TL'ye kadar çıktı.

Fiat Egea mo bdellerinin kampanyalı satış fiyatları ve değişimleri şu şekilde:

2022 model Fiat Egea Sedan:

Easy 1.4 Fire 95 HP (manuel benzin):

Mart: 265 bin 900 TL

Nisan: 289 bin 900 TL

6 Mayıs: 295 bin 900 TL

23 Mayıs: 303 bin 900 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP (manuel dizel):

Mart: 381 bin 900 TL

Nisan: 389 bin 900 TL

6 Mayıs: 397 bin 900 TL

23 Mayıs: 402 bin 900 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP (manuel benzin):

Mart: 307 bin 900 TL

Nisan: 316 bin 900 TL

6 Mayıs: 322 bin 900 TL

23 Mayıs: 330 bin 900 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP (manuel dizel):

Mart: 459 bin 900 TL

Nisan: 470 bin 900 TL

6 Mayıs: 479 bin 900 TL

23 Mayıs: 489 bin 900 TL

Lounge 1.4 Fire 95 HP (manuel benzin):

Mart: 332 bin 900 TL

Nisan: 364 bin 900 TL

6 Mayıs: 370 bin 900 TL

23 Mayıs: 378 bin 900 TL

2022 model Fiat Egea Hatchback:

Street 1.4 Fire 95HP (manuel benzin):

Mart: 305 bin 900 TL

Nisan: 311 bin 900 TL

6 Mayıs: 317 bin 900 TL

23 Mayıs: 325 bin 900 TL

Street 1.3 Multijet 95HP (manuel dizel):

Mart: 393 bin 900 TL

Nisan: 402 bin 900 TL

6 Mayıs: 444 bin 900 TL

23 Mayıs: 442 bin 900 TL

Urban 1.3 M.Jet 95 HP (manuel dizel):