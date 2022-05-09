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    Fiat Egea modellerine mayısta zam: İşte fiyat listesi

    Fiat Egea fiyat listesi, mayıs ayına özel olarak Fiat tarafından yeniden güncellendi. Bu ay da Egea modellerinin fiyatları yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 09:37
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    Fiat Egea modellerine mayısta zam: İşte fiyat listesi

    Koronavirüs salgını nedeniyle üretimde aksamaların yaşandığı otomotiv sektörü, şu sıralar küresel çip tedarik sorunlarıyla da boğuşuyor.

    Fiat Egea fiyat listesi, İtalyan otomobil üreticisi Fiat tarafından mayıs ayı için yeniden güncellendi. Otomobillerin fiyatlarında bu ay da artış yaşandı.

    Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, mayıs ayı itibarıyla yeni fiyatlarıyla müşterilerin karşısına çıkıyor.

    Fiat Egea model ailesi; Easy, Urban Plus, Mirror ve Lounge Plus donanım seçenekleriyle müşterilerin beğenisine sunuluyor.

    Fiat egea fiyat listesi

    Fiat Egea fiyat listesi - Mayıs 2022

    Egea Sedan'ın 289 bin 900 TL civarında olan 1.4 Fire 95 HP Easy başlangıç seviyesi 295 bin 900 TL'ye yükseldi. Yine Easy donanım seviyesindeki 1.3 M.Jet 95 HP versiyonun fiyatı ise 389 bin 900 TL'den 397 bin 900 TL'ye çıktı.

    Fiat Egea mo bdellerinin kampanyalı satış fiyatları ve değişimleri şu şekilde:

    2022 model Fiat Egea Sedan:

    Easy 1.4 Fire 95 HP (manuel benzin):

    • Mart: 265 bin 900 TL
    • Nisan: 289 bin 900 TL
    • Mayıs: 295 bin 900 TL

    Easy 1.3 M.Jet 95 HP (manuel benzin):

    • Mart: 381 bin 900 TL
    • Nisan: 389 bin 900 TL
    • Mayıs: 397 bin 900 TL

    Urban 1.4 Fire 95 HP (manuel benzin):

    • Mart: 307 bin 900 TL
    • Nisan: 316 bin 900 TL
    • Mayıs: 322 bin 900 TL

    Urban 1.6 M.Jet 130 HP (manuel dizel):

    • Mart: 459 bin 900 TL
    • Nisan: 470 bin 900 TL
    • Mayıs: 479 bin 900 TL

    Lounge 1.4 Fire 95 HP (manuel benzin):

    • Mart: 332 bin 900 TL
    • Nisan: 364 bin 900 TL
    • Mayıs: 370 bin 900 TL

    fiat egea fiyat listesi

    2022 model Fiat Egea Hatchback:

    Street 1.4 Fire 95HP (manuel benzin):

    • Mart: 305 bin 900 TL
    • Nisan: 311 bin 900 TL
    • Mayıs: 317 bin 900 TL

    Street 1.3 Multijet 95HP (manuel dizel):

    • Mart: 393 bin 900 TL
    • Nisan: 402 bin 900 TL
    • Mayıs: 444 bin 900 TL

    Urban 1.4 Fire 95 HP (manuel benzin):

    • Mart: 322 bin 900 TL
    • Nisan: 31 bin 900 TL

    Urban 1.3 M.Jet 95 HP (manuel dizel):

    • Mart: 433 bin 900 TL
    • Nisan: 446 bin 900 TL
    • Mayıs: 454 bin 900 TL

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