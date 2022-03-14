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- Fiat Egea modellerine yine zam geldi: Mart 2022 güncel fiyat listesi
Fiat Egea modellerine yine zam geldi: Mart 2022 güncel fiyat listesi
- Haber Merkezi
- 14.03.2022 - 10:48
- Güncelleme : 14.03.2022 - 11:06
Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren otomotiv sektörü, şu sıralar küresel çip tedarik sorunları ve döviz kuruyla boğuşuyor.
Fiat Egea fiyat listesi, İtalyan otomobil üreticisi Fiat tarafından mart ayı için yeniden güncellendi ve birçok modele zam geldi.
Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, mart ayı itibarıyla yeni fiyatlarıyla müşterilerin karşısına çıkıyor.
Fiat Egea model ailesi; Easy, Urban Plus, Mirror ve Lounge Plus donanım seçenekleriyle satılıyor.
FIAT EGEA FİYAT LİSTESİ - MART 2022
Dolar kurundaki sert yükseliş ve bazı modellerin ÖTV diliminin değişmesi, Fiat Egea modellerinin fiyatlarını yukarıya çekmişti.
Egea Sedan'ın 257 bin TL civarında olan 1.4 Fire 95 HP Easy başlangıç seviyesi 265 bin 900 TL'ye yükseldi. Yine Easy donanım seviyesindeki 1.3 M.Jet 95 HP versiyonun fiyatı ise 370 bin 900 TL'den 381 bin 900 TL'ye çıktı.
Fiat Egea modellerinin kampanyalı satış fiyatları ve değişimleri şu şekilde:
2022 model Fiat Egea Sedan:
Easy 1.4 Fire 95 HP:
- Önceki fiyat: 257 bin 900 TL
- Şimdiki fiyat: 265 bin 900 TL
Easy 1.3 M.Jet 95 HP:
- Önceki fiyat: 370 bin 900 TL
- Şimdiki fiyat: 381 bin 900 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP:
- Önceki fiyat: 299 bin 900 TL
- Şimdiki fiyat: 307 bin 900 TL
Urban 1.6 M.Jet 130 HP:
- Önceki fiyat: 447 bin 900 TL
- Şimdiki fiyat: 459 bin 900 TL
Lounge 1.4 Fire 95 HP:
- Önceki fiyat: 324 bin 500 TL
- Şimdiki fiyat:: 332 bin 900 TL
2022 model Fiat Egea Hatchback:
Street 1.4 Fire 95HP:
- Önceki fiyat: 297 bin 500 TL
- Şimdiki fiyat:: 305 bin 900 TL
Street 1.3 Multijet 95HP:
- Önceki fiyat: 382 bin 500 TL
- Şimdiki fiyat:: 393 bin 900 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP:
- Önceki fiyat: 314 bin 900 TL
- Şimdiki fiyat:: 322 bin 900 TL
Urban 1.3 M.Jet 95 HP:
- Önceki fiyat: 398 bin 900 TL
- Şimdiki fiyat:: 433 bin 900 TL