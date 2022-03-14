Fiat Egea modellerine yine zam geldi: Mart 2022 güncel fiyat listesi

Fiat Egea fiyat listesi, mart ayına özel olarak Fiat tarafından yeniden güncellendi. İşte Fiat Egea modellerinin mart ayına özel zamlı satış fiyatları.

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren otomotiv sektörü, şu sıralar küresel çip tedarik sorunları ve döviz kuruyla boğuşuyor.

Fiat Egea fiyat listesi, İtalyan otomobil üreticisi Fiat tarafından mart ayı için yeniden güncellendi ve birçok modele zam geldi.

Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, mart ayı itibarıyla yeni fiyatlarıyla müşterilerin karşısına çıkıyor.

Fiat Egea model ailesi; Easy, Urban Plus, Mirror ve Lounge Plus donanım seçenekleriyle satılıyor.

FIAT EGEA FİYAT LİSTESİ - MART 2022

Dolar kurundaki sert yükseliş ve bazı modellerin ÖTV diliminin değişmesi, Fiat Egea modellerinin fiyatlarını yukarıya çekmişti.

Egea Sedan'ın 257 bin TL civarında olan 1.4 Fire 95 HP Easy başlangıç seviyesi 265 bin 900 TL'ye yükseldi. Yine Easy donanım seviyesindeki 1.3 M.Jet 95 HP versiyonun fiyatı ise 370 bin 900 TL'den 381 bin 900 TL'ye çıktı.

Fiat Egea modellerinin kampanyalı satış fiyatları ve değişimleri şu şekilde:

2022 model Fiat Egea Sedan:

Easy 1.4 Fire 95 HP:

Önceki fiyat: 257 bin 900 TL

Şimdiki fiyat: 265 bin 900 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP:

Önceki fiyat: 370 bin 900 TL

Şimdiki fiyat: 381 bin 900 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP:

Önceki fiyat: 299 bin 900 TL

Şimdiki fiyat: 307 bin 900 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP:

Önceki fiyat: 447 bin 900 TL

Şimdiki fiyat: 459 bin 900 TL

Lounge 1.4 Fire 95 HP:

Önceki fiyat: 324 bin 500 TL

Şimdiki fiyat:: 332 bin 900 TL

2022 model Fiat Egea Hatchback:

Street 1.4 Fire 95HP:

Önceki fiyat: 297 bin 500 TL

Şimdiki fiyat:: 305 bin 900 TL

Street 1.3 Multijet 95HP:

Önceki fiyat: 382 bin 500 TL

Şimdiki fiyat:: 393 bin 900 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP:

Önceki fiyat: 314 bin 900 TL

Şimdiki fiyat:: 322 bin 900 TL

Urban 1.3 M.Jet 95 HP: