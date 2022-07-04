Fiat Egea modellerinin 5 aylık fiyat değişimi: Egea fiyat listesi

Fiat Egea fiyat listesi, temmuz ayına özel olarak Fiat tarafından yeniden güncellendi. İşte Egea modellerinin yeni fiyatları ve 5 aylık değişimi.

Ülkemizde dolar kurunun yaşadığı dalgalanmalar, sıfır otomobil fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Bu nedenle tüm üreticiler, genellikle fiyatlara zam yapıyor.

Fiat Egea fiyat listesi, İtalyan otomobil üreticisi Fiat tarafından temmuz ayı için yeniden güncellendi. Tıpkı diğer modellerde olduğu gibi, Egea fiyatları da zamlandı.

Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, temmuz ayı itibarıyla yeni fiyatlarıyla müşterilerin karşısına çıkıyor.

Fiat Egea model ailesi; Easy, Urban Plus, Mirror ve Lounge Plus donanım seçenekleriyle müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Fiat Egea fiyat listesi - Temmuz 2022

Egea Sedan'ın 289 bin 900 TL civarında olan 1.4 Fire 95 HP Easy başlangıç seviyesi, mayıs ayının başında 295 bin 900 TL'ye yükselmişti. Daha sonra ise aracın fiyatı 303 bin 900 TL'ye çıkmıştı.

Haziran ayında gelen zamlarla birlikte, Egea Sedan'ın başlangıç fiyatı 329 bin 900 TL'ye yükseldi.Temmuzda ise bu fiyatın 364 bin 900 TL'ye çıktığını görüyoruz.

Fiat Egea modellerinin kampanyalı satış fiyatları ve değişimleri şu şekilde:

2022 model Fiat Egea Sedan:

Easy 1.4 Fire 95 HP (manuel benzin):

Mart: 265 bin 900 TL

Nisan: 289 bin 900 TL

Mayıs: 295 bin 900 TL

Haziran: 329 bin 900 TL

Temmuz: 364 bin 900 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP (manuel dizel):

Mart: 381 bin 900 TL

Nisan: 389 bin 900 TL

Mayıs: 397 bin 900 TL

Haziran: 455 bin 900 TL

Temmuz: 474 bin 900 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP (manuel benzin):

Mart: 307 bin 900 TL

Nisan: 316 bin 900 TL

Mayıs: 322 bin 900 TL

Haziran: 380 bin 900 TL

Temmuz: 395 bin 900 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP (manuel dizel):

Mart: 459 bin 900 TL

Nisan: 470 bin 900 TL

Mayıs: 479 bin 900 TL

Haziran: 519 bin 900 TL

Temmuz: 540 bin 900 TL

Lounge 1.4 Fire 95 HP (manuel benzin):

Mart: 332 bin 900 TL

Nisan: 364 bin 900 TL

Mayıs: 370 bin 900 TL

Haziran: 434 bin 900 TL

Temmuz: 451 bin 900 TL

2022 model Fiat Egea Hatchback:

Street 1.4 Fire 95HP (manuel benzin):

Mart: 305 bin 900 TL

Nisan: 311 bin 900 TL

Mayıs: 317 bin 900 TL

Haziran: 368 bin 900 TL

Temmuz: 386 bin 900 TL

Street 1.3 Multijet 95HP (manuel dizel):

Mart: 393 bin 900 TL

Nisan: 402 bin 900 TL

Mayıs: 444 bin 900 TL

Haziran: 472 bin 900 TL

Temmuz: 493 bin 900 TL

Urban 1.3 M.Jet 95 HP (manuel dizel):