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- Fiat Egea modellerinin 5 aylık fiyat değişimi: Egea fiyat listesi
Fiat Egea modellerinin 5 aylık fiyat değişimi: Egea fiyat listesi
- Haber Merkezi
- 04.07.2022 - 11:24
- Güncelleme : 04.07.2022 - 11:31
Ülkemizde dolar kurunun yaşadığı dalgalanmalar, sıfır otomobil fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Bu nedenle tüm üreticiler, genellikle fiyatlara zam yapıyor.
Fiat Egea fiyat listesi, İtalyan otomobil üreticisi Fiat tarafından temmuz ayı için yeniden güncellendi. Tıpkı diğer modellerde olduğu gibi, Egea fiyatları da zamlandı.
Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, temmuz ayı itibarıyla yeni fiyatlarıyla müşterilerin karşısına çıkıyor.
Fiat Egea model ailesi; Easy, Urban Plus, Mirror ve Lounge Plus donanım seçenekleriyle müşterilerin beğenisine sunuluyor.
Fiat Egea fiyat listesi - Temmuz 2022
Egea Sedan'ın 289 bin 900 TL civarında olan 1.4 Fire 95 HP Easy başlangıç seviyesi, mayıs ayının başında 295 bin 900 TL'ye yükselmişti. Daha sonra ise aracın fiyatı 303 bin 900 TL'ye çıkmıştı.
Haziran ayında gelen zamlarla birlikte, Egea Sedan'ın başlangıç fiyatı 329 bin 900 TL'ye yükseldi.Temmuzda ise bu fiyatın 364 bin 900 TL'ye çıktığını görüyoruz.
Fiat Egea modellerinin kampanyalı satış fiyatları ve değişimleri şu şekilde:
2022 model Fiat Egea Sedan:
Easy 1.4 Fire 95 HP (manuel benzin):
- Mart: 265 bin 900 TL
- Nisan: 289 bin 900 TL
- Mayıs: 295 bin 900 TL
- Haziran: 329 bin 900 TL
- Temmuz: 364 bin 900 TL
Easy 1.3 M.Jet 95 HP (manuel dizel):
- Mart: 381 bin 900 TL
- Nisan: 389 bin 900 TL
- Mayıs: 397 bin 900 TL
- Haziran: 455 bin 900 TL
- Temmuz: 474 bin 900 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP (manuel benzin):
- Mart: 307 bin 900 TL
- Nisan: 316 bin 900 TL
- Mayıs: 322 bin 900 TL
- Haziran: 380 bin 900 TL
- Temmuz: 395 bin 900 TL
Urban 1.6 M.Jet 130 HP (manuel dizel):
- Mart: 459 bin 900 TL
- Nisan: 470 bin 900 TL
- Mayıs: 479 bin 900 TL
- Haziran: 519 bin 900 TL
- Temmuz: 540 bin 900 TL
Lounge 1.4 Fire 95 HP (manuel benzin):
- Mart: 332 bin 900 TL
- Nisan: 364 bin 900 TL
- Mayıs: 370 bin 900 TL
- Haziran: 434 bin 900 TL
- Temmuz: 451 bin 900 TL
2022 model Fiat Egea Hatchback:
Street 1.4 Fire 95HP (manuel benzin):
- Mart: 305 bin 900 TL
- Nisan: 311 bin 900 TL
- Mayıs: 317 bin 900 TL
- Haziran: 368 bin 900 TL
- Temmuz: 386 bin 900 TL
Street 1.3 Multijet 95HP (manuel dizel):
- Mart: 393 bin 900 TL
- Nisan: 402 bin 900 TL
- Mayıs: 444 bin 900 TL
- Haziran: 472 bin 900 TL
- Temmuz: 493 bin 900 TL
Urban 1.3 M.Jet 95 HP (manuel dizel):
- Mart: 433 bin 900 TL
- Nisan: 446 bin 900 TL
- Mayıs: 454 bin 900 TL
- Haziran: 494 bin 900 TL
- Temmuz: 516 bin 900 TL