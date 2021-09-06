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Fiat Egea Sedan ve Hatchback Eylül 2021 fiyat listesi
- Haber Merkezi
- 06.09.2021 - 14:19
- Güncelleme : 06.09.2021 - 14:32
Fiat Egea fiyat listesi, İtalyan otomobil üreticisi Fiat tarafından eylül ayı için yeniden güncellendi.
Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, eylül ayı itibarıyla yeni fiyatlarıyla müşterilerin karşısına çıkacak.
Fiat Egea model ailesi; Easy, Urban Plus, Mirror ve Lounge Plus donanım seçenekleriyle satılıyor.
FIAT EGEA FİYAT LİSTESİ - EYLÜL 2021
Fiat Egea modellerinin kampanyalı satış fiyatları ve geçtiğimiz aylara oranla fiyat değişimleri şu şekilde:
2021 model Fiat Egea Sedan:
Easy 1.4 Fire 95:
- Nisan: 142 bin 900 TL
- Eylül: 154 bin 600 TL
Easy 1.3 M.Jet 95 HP:
- Nisan: 184 bin 900 TL
- Eylül: 205 bin 900 TL
Easy 1.6 M.Jet 130 HP:
- Nisan: 223 bin 900 TL
- Eylül: 231 bin 900 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP:
- Nisan: 163 bin 900 TL
- Eylül: 177 bin 900 TL
Urban 1.0 FireFly 100HP:
- Nisan: 187 bin 900 TL
- Eylül: 204 bin 900 TL
Urban 1.3 M.Jet 95 HP:
- Nisan: 195 bin 900 TL
- Eylül: 214 bin 900 TL
Urban 1.6 M.Jet 130 HP:
- Nisan: 278 bin 900 TL
- Eylül: 238 bin 600 TL
Lounge 1.4 Fire 95 HP:
- Nisan: 179 bin 900 TL
- Eylül: 191 bin 900 TL
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP:
- Nisan: 286 bin 900 TL
- Eylül: 246 bin 900 TL
2021 model Fiat Egea Hatchback:
Street 1.4 Fire 95HP:
- Nisan: 162 bin 900 TL
- Eylül: 176 bin 900 TL
Street 1.3 Multijet 95HP:
- Nisan: 195 bin 900 TL
- Eylül: 213 bin 900 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP:
- Nisan: 170 bin 900 TL
- Eylül: 185 bin 900 TL
Urban 1.3 M.Jet 95 HP:
- Nisan: 203 bin 900 TL
- Eylül: 222 bin 900 TL
Fiat Egea fiyat listesine baktığımızda, bazı donanım paketlerinde 40 bin liraya yakın indirim olduğunu görüyoruz. Söz konusu indiirmlerin nedeni ise geçtiğimiz haftalarda yürürlüğe giren ÖTV değişikliği.
Yapılan düzenlemesi ile birlikte; yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 85 bin liradan 92 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 130 bin liradan 150 bin liraya çıkarıldı.
Ayrıca 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 85 bin liradan 114 bin liraya çıkarılırken, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 135 bin liradan 170 bin liraya yükseltildi.