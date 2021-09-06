Fiat Egea Sedan ve Hatchback Eylül 2021 fiyat listesi

Fiat Egea fiyat listesi, eylül ayına özel olarak Fiat tarafından açıklandı. İşte 2021 Fiat Egea modellerinin eylül ayına özel satış fiyatları.

Fiat Egea fiyat listesi, İtalyan otomobil üreticisi Fiat tarafından eylül ayı için yeniden güncellendi.

Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, eylül ayı itibarıyla yeni fiyatlarıyla müşterilerin karşısına çıkacak.

Fiat Egea model ailesi; Easy, Urban Plus, Mirror ve Lounge Plus donanım seçenekleriyle satılıyor.

FIAT EGEA FİYAT LİSTESİ - EYLÜL 2021

Fiat Egea modellerinin kampanyalı satış fiyatları ve geçtiğimiz aylara oranla fiyat değişimleri şu şekilde:

2021 model Fiat Egea Sedan:

Easy 1.4 Fire 95:

Nisan: 142 bin 900 TL

Eylül: 154 bin 600 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP:

Nisan: 184 bin 900 TL

Eylül: 205 bin 900 TL

Easy 1.6 M.Jet 130 HP:

Nisan: 223 bin 900 TL

Eylül: 231 bin 900 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP:

Nisan: 163 bin 900 TL

Eylül: 177 bin 900 TL

Urban 1.0 FireFly 100HP:

Nisan: 187 bin 900 TL

Eylül: 204 bin 900 TL

Urban 1.3 M.Jet 95 HP:

Nisan: 195 bin 900 TL

Eylül: 214 bin 900 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP:

Nisan: 278 bin 900 TL

Eylül: 238 bin 600 TL

Lounge 1.4 Fire 95 HP:

Nisan: 179 bin 900 TL

Eylül: 191 bin 900 TL

Lounge 1.6 M.Jet 130 HP:

Nisan: 286 bin 900 TL

Eylül: 246 bin 900 TL

2021 model Fiat Egea Hatchback:

Street 1.4 Fire 95HP:

Nisan: 162 bin 900 TL

Eylül: 176 bin 900 TL

Street 1.3 Multijet 95HP:

Nisan: 195 bin 900 TL

Eylül: 213 bin 900 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP:

Nisan: 170 bin 900 TL

Eylül: 185 bin 900 TL

Urban 1.3 M.Jet 95 HP:

Nisan: 203 bin 900 TL

Eylül: 222 bin 900 TL

Fiat Egea fiyat listesine baktığımızda, bazı donanım paketlerinde 40 bin liraya yakın indirim olduğunu görüyoruz. Söz konusu indiirmlerin nedeni ise geçtiğimiz haftalarda yürürlüğe giren ÖTV değişikliği.

Yapılan düzenlemesi ile birlikte; yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 85 bin liradan 92 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 130 bin liradan 150 bin liraya çıkarıldı.

Ayrıca 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 85 bin liradan 114 bin liraya çıkarılırken, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 135 bin liradan 170 bin liraya yükseltildi.