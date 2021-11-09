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- Fiat Egea Sedan ve Hatchback Kasım 2021 zamlı fiyat listesi
Fiat Egea Sedan ve Hatchback Kasım 2021 zamlı fiyat listesi
- Haber Merkezi
- 09.11.2021 - 14:22
- Güncelleme : 09.11.2021 - 14:29
Fiat Egea fiyat listesi, İtalyan otomobil üreticisi Fiat tarafından kasım ayı için yeniden güncellendi.
Dolar kurundaki sert yükseliş, birçok modelde olduğu gibi Fiat Egea fiyatlarının da zamlanmasına neden oldu.
Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, kasım ayı itibarıyla yeni zamlı fiyatlarıyla müşterilerin karşısına çıkacak.
Fiat Egea model ailesi; Easy, Urban Plus, Mirror ve Lounge Plus donanım seçenekleriyle satılıyor.
FIAT EGEA FİYAT LİSTESİ - KASIM 2021
Dolar kurundaki sert yükseliş ve bazı modellerin ÖTV diliminin değişmesi, Fiat Egea modellerine 8 bin ila 66 bin TL arasında zam olarak yansıdı.
Örneğin Egea ailesinin giriş modeline 8 bin TL zam gelirken, ÖTV dilimi değişen Lounge donanımı 66 bin TL zamlandı.
Fiat Egea modellerinin kampanyalı satış fiyatları ve geçtiğimiz aylara oranla fiyat değişimleri şu şekilde:
2021 model Fiat Egea Sedan:
Easy 1.4 Fire 95 HP:
- Nisan: 142 bin 900 TL
- Kasım: 175 bin 900 TL
Easy 1.3 M.Jet 95 HP:
- Nisan: 184 bin 900 TL
- Kasım: 221 bin 900 TL
Easy 1.6 M.Jet 130 HP:
- Nisan: 223 bin 900 TL
- Kasım: 244 bin 900 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP:
- Nisan: 163 bin 900 TL
- Kasım: 195 bin 900 TL
Urban 1.0 FireFly 100HP:
- Nisan: 187 bin 900 TL
- Kasım: 222 bin 900 TL
Urban 1.3 M.Jet 95 HP:
- Nisan: 195 bin 900 TL
- Kasım: 214 bin 900 TL
Urban 1.6 M.Jet 130 HP:
- Nisan: 278 bin 900 TL
- Kasım: 253 bin 900 TL
Lounge 1.4 Fire 95 HP:
- Nisan: 179 bin 900 TL
- Kasım: 211 bin 900 TL
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP:
- Nisan: 286 bin 900 TL
- Kasım: 266 bin 900 TL
2021 model Fiat Egea Hatchback:
Street 1.4 Fire 95HP:
- Nisan: 162 bin 900 TL
- Kasım: 192 bin 900 TL
Street 1.3 Multijet 95HP:
- Nisan: 195 bin 900 TL
- Kasım: 229 bin 900 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP:
- Nisan: 170 bin 900 TL
- Kasım: 203 bin 900 TL
Urban 1.3 M.Jet 95 HP:
- Nisan: 203 bin 900 TL
- Kasım: 240 bin 900 TL+