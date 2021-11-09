Fiat Egea Sedan ve Hatchback Kasım 2021 zamlı fiyat listesi

Fiat Egea fiyat listesi, yapılan zamlarla birlikte kasım ayına özel olarak Fiat tarafından açıklandı. İşte 2021 Fiat Egea modellerinin kasım ayına özel satış fiyatları.

Fiat Egea fiyat listesi, İtalyan otomobil üreticisi Fiat tarafından kasım ayı için yeniden güncellendi.

Dolar kurundaki sert yükseliş, birçok modelde olduğu gibi Fiat Egea fiyatlarının da zamlanmasına neden oldu.

Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, kasım ayı itibarıyla yeni zamlı fiyatlarıyla müşterilerin karşısına çıkacak.

Fiat Egea model ailesi; Easy, Urban Plus, Mirror ve Lounge Plus donanım seçenekleriyle satılıyor.

FIAT EGEA FİYAT LİSTESİ - KASIM 2021

Dolar kurundaki sert yükseliş ve bazı modellerin ÖTV diliminin değişmesi, Fiat Egea modellerine 8 bin ila 66 bin TL arasında zam olarak yansıdı.

Örneğin Egea ailesinin giriş modeline 8 bin TL zam gelirken, ÖTV dilimi değişen Lounge donanımı 66 bin TL zamlandı.

Fiat Egea modellerinin kampanyalı satış fiyatları ve geçtiğimiz aylara oranla fiyat değişimleri şu şekilde:

2021 model Fiat Egea Sedan:

Easy 1.4 Fire 95 HP:

Nisan: 142 bin 900 TL

Kasım: 175 bin 900 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP:

Nisan: 184 bin 900 TL

Kasım: 221 bin 900 TL

Easy 1.6 M.Jet 130 HP:

Nisan: 223 bin 900 TL

Kasım: 244 bin 900 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP:

Nisan: 163 bin 900 TL

Kasım: 195 bin 900 TL

Urban 1.0 FireFly 100HP:

Nisan: 187 bin 900 TL

Kasım: 222 bin 900 TL

Urban 1.3 M.Jet 95 HP:

Nisan: 195 bin 900 TL

Kasım: 214 bin 900 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP:

Nisan: 278 bin 900 TL

Kasım: 253 bin 900 TL

Lounge 1.4 Fire 95 HP:

Nisan: 179 bin 900 TL

Kasım: 211 bin 900 TL

Lounge 1.6 M.Jet 130 HP:

Nisan: 286 bin 900 TL

Kasım: 266 bin 900 TL

2021 model Fiat Egea Hatchback:

Street 1.4 Fire 95HP:

Nisan: 162 bin 900 TL

Kasım: 192 bin 900 TL

Street 1.3 Multijet 95HP:

Nisan: 195 bin 900 TL

Kasım: 229 bin 900 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP:

Nisan: 170 bin 900 TL

Kasım: 203 bin 900 TL

Urban 1.3 M.Jet 95 HP: