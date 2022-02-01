Fiat Egea Şubat 2022 fiyat listesi ve son aylardaki fiyat değişimi

Fiat Egea Şubat 2022 fiyat listesi ve son aylardaki fiyat değişimi

Fiat Egea fiyat listesi, şubat ayına özel olarak Fiat tarafından açıklandı. İşte Fiat Egea modellerinin şubat ayına özel satış fiyatları.

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren otomotiv sektörü, şu sıralar küresel çip tedarik sorunları ve döviz kuruyla boğuşuyor.

Son zamanlarda üreticiler, birçok sıfır otomobil fiyatına zam yapsa da geçtiğimiz haftalarda ÖTV dilimlerindeki düzenleme, bazı modellerin fiyatını aşağıya çekti.

Fiat Egea fiyat listesi, İtalyan otomobil üreticisi Fiat tarafından şubat ayı için yeniden güncellendi.

Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, şubat ayı itibarıyla yeni fiyatlarıyla müşterilerin karşısına çıkıyor.

Fiat Egea model ailesi; Easy, Urban Plus, Mirror ve Lounge Plus donanım seçenekleriyle satılıyor.

FIAT EGEA FİYAT LİSTESİ - ŞUBAT 2022

Dolar kurundaki sert yükseliş ve bazı modellerin ÖTV diliminin değişmesi, Fiat Egea modellerinin fiyatlarını değiştirdi.

Fiat Egea modellerinin kampanyalı satış fiyatları ve geçtiğimiz aylara oranla fiyat değişimleri şu şekilde:

2021 model Fiat Egea Sedan:

Easy 1.4 Fire 95 HP:

Kasım: 175 bin 900 TL

Aralık: 223 bin 900 TL

2022 Şubat: 245 bin 500 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP:

Kasım: 221 bin 900 TL

Aralık: 335 bin 900 TL

2022 Şubat: 329 bin 400 TL

Easy 1.6 M.Jet 130 HP:

Kasım: 244 bin 900 TL

Aralık: 358 bin 900 TL

2022 Şubat: 372 bin 700 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP:

Kasım: 195 bin 900 TL

Aralık: 247 bin 900 TL

2022 Şubat: 267 bin 500 TL

Urban 1.0 FireFly 100HP:

Kasım: 222 bin 900 TL

Aralık: 337 bin 900 TL

2022 Şubat: 331 bin 200 TL

Urban 1.3 M.Jet 95 HP:

Nisan: 195 bin 900 TL

Kasım: 214 bin 900 TL

Aralık: 347 bin 900 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP:

Kasım: 253 bin 900 TL

Aralık: 382 bin 900 TL

2022 Şubat: 361 bin 200 TL

Lounge 1.4 Fire 95 HP:

Kasım: 211 bin 900 TL

Aralık: 320 bin 900 TL

2022 Şubat: 306 bin 500 TL

Lounge 1.6 M.Jet 130 HP:

Kasım: 266 bin 900 TL

Aralık: 402 bin 900 TL

2022 Şubat: 442 bin 500 TL

2021 model Fiat Egea Hatchback:

Street 1.4 Fire 95HP:

Kasım: 192 bin 900 TL

Aralık: 243 bin 900 TL

2022 Şubat: 261 bin 500 TL

Street 1.3 Multijet 95HP:

Kasım: 229 bin 900 TL

Aralık: 343 bin 900 TL

2022 Şubat: 360 bin 300 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP:

Kasım: 203 bin 900 TL

Aralık: 255 bin 900 TL

2022 Şubat: 267 bin 500 TL

Urban 1.3 M.Jet 95 HP: