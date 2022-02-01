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- Fiat Egea Şubat 2022 fiyat listesi ve son aylardaki fiyat değişimi
Fiat Egea Şubat 2022 fiyat listesi ve son aylardaki fiyat değişimi
- Haber Merkezi
- 01.02.2022 - 14:10
- Güncelleme : 01.02.2022 - 14:16
Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren otomotiv sektörü, şu sıralar küresel çip tedarik sorunları ve döviz kuruyla boğuşuyor.
Son zamanlarda üreticiler, birçok sıfır otomobil fiyatına zam yapsa da geçtiğimiz haftalarda ÖTV dilimlerindeki düzenleme, bazı modellerin fiyatını aşağıya çekti.
Fiat Egea fiyat listesi, İtalyan otomobil üreticisi Fiat tarafından şubat ayı için yeniden güncellendi.
Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, şubat ayı itibarıyla yeni fiyatlarıyla müşterilerin karşısına çıkıyor.
Fiat Egea model ailesi; Easy, Urban Plus, Mirror ve Lounge Plus donanım seçenekleriyle satılıyor.
FIAT EGEA FİYAT LİSTESİ - ŞUBAT 2022
Dolar kurundaki sert yükseliş ve bazı modellerin ÖTV diliminin değişmesi, Fiat Egea modellerinin fiyatlarını değiştirdi.
Fiat Egea modellerinin kampanyalı satış fiyatları ve geçtiğimiz aylara oranla fiyat değişimleri şu şekilde:
2021 model Fiat Egea Sedan:
Easy 1.4 Fire 95 HP:
- Kasım: 175 bin 900 TL
- Aralık: 223 bin 900 TL
- 2022 Şubat: 245 bin 500 TL
Easy 1.3 M.Jet 95 HP:
- Kasım: 221 bin 900 TL
- Aralık: 335 bin 900 TL
- 2022 Şubat: 329 bin 400 TL
Easy 1.6 M.Jet 130 HP:
- Kasım: 244 bin 900 TL
- Aralık: 358 bin 900 TL
- 2022 Şubat: 372 bin 700 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP:
- Kasım: 195 bin 900 TL
- Aralık: 247 bin 900 TL
- 2022 Şubat: 267 bin 500 TL
Urban 1.0 FireFly 100HP:
- Kasım: 222 bin 900 TL
- Aralık: 337 bin 900 TL
- 2022 Şubat: 331 bin 200 TL
Urban 1.3 M.Jet 95 HP:
- Nisan: 195 bin 900 TL
- Kasım: 214 bin 900 TL
- Aralık: 347 bin 900 TL
Urban 1.6 M.Jet 130 HP:
- Kasım: 253 bin 900 TL
- Aralık: 382 bin 900 TL
- 2022 Şubat: 361 bin 200 TL
Lounge 1.4 Fire 95 HP:
- Kasım: 211 bin 900 TL
- Aralık: 320 bin 900 TL
- 2022 Şubat: 306 bin 500 TL
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP:
- Kasım: 266 bin 900 TL
- Aralık: 402 bin 900 TL
- 2022 Şubat: 442 bin 500 TL
2021 model Fiat Egea Hatchback:
Street 1.4 Fire 95HP:
- Kasım: 192 bin 900 TL
- Aralık: 243 bin 900 TL
- 2022 Şubat: 261 bin 500 TL
Street 1.3 Multijet 95HP:
- Kasım: 229 bin 900 TL
- Aralık: 343 bin 900 TL
- 2022 Şubat: 360 bin 300 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP:
- Kasım: 203 bin 900 TL
- Aralık: 255 bin 900 TL
- 2022 Şubat: 267 bin 500 TL
Urban 1.3 M.Jet 95 HP:
- Kasım: 240 bin 900 TL
- Aralık: 335 bin 900 TL
- 2022 Şubat: 371 bin 600 TL