Fiat, elektrikli Doblo modellerini satışa sundu: İşte fiyatlar Fiat'ın geçtiğimiz dönemde üretimi sonlanan Doblo modeli, tamamen elektrikli olarak karşımıza çıktı.

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Bursa'daki Tofaş fabrikasında üretilip ilk olarak 2000 yılında ülkemizde satışa sunulan Fiat Doblo modelleri, aradan geçen 22 yılın ardından popülerliğini korumaya devam ediyor.

Türkiye'de hafif ticarinin en önemli isimlerinden biri olan Fiat Doblo, tamamen elektrikli versiyona kavuştu.

Yakın zamanda ülkemizdeki Doblo üretimini durduran şirket, şimdi de elektrikli olan E-DoblO ve E-Scudo hafif ticari araçlarıyla karşımıza çıktı.

Elektrikli Doblo neler sunuyor

Elektrikli e-Doblo, 100 kW elektrik motoru ve 50 kWsa kapasiteli bataryası ile göre 280 kilometre sürüş menzili sunacak.

Yeni motoruyla 260 Nm maksimum tork sunacak olan e-Doblo'nun azami hızı da 130 km/s olacak.

100 kW DC hızlı şarj desteğine sahip olan batarya, 30 dakikada yüzde 80 dolum seviyesine ulaşacak.

Elektrikli Doblo Türkiye fiyatları

E-Doblò Cargo Maxi - 1 milyon 354 bin TL

5 Kişilik E-Doblò Standart - 1 milyon 599 bin 900 TL

7 Kişilik E-Doblò Maxi - 1 milyon 619 bin 900 TL