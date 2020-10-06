Fiat, eylül ayında pazardaki liderliğini sürdürdü

Fiat, geçen ay 17 bin 290 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirerek 90 bin 619 adetlik otomotiv pazarının tek başına yüzde 19'unu oluşturdu

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil pazarı, normalleşme dönemi ve açıklanan kredi destek paketiyle yeniden canlanmıştı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın eylül ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 115,8 büyüyerek, 90 bin 619 adetlik satış rakamına ulaştı.

Bu yılın 9 aylık döneminde binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışlarında Fiat, 87 bin 266 adetle ilk sırada yer aldı. Fiat'ı, 67 bin 201 adetle Renault ve 55 bin 673 adetle Ford takip etti.

FIAT LİDERLİĞİNİ KORUDU

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, geçen yıla göre yüzde 116 büyüyerek 90 bin 619 adede ulaşan eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarında Fiat markası, satışlarını yüzde 182 artırmayı başararak 17 bin 290 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirdi.

Fiat, bu yılın 9 ayı toplamında ulaştığı 87 bin 266 adetlik satış performansıyla pazar payını geçen yıla göre 2,5 puan daha artırarak yüzde 17,7'ye yükseltti.

Egea Sedan'ın satış adedi eylülde 10 bin 79 adet olurken, tüm Egea modellerinin 9 aylık satış rakamı 56 bin 558 adet olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, 'Fiat markası olarak otomobil ve hafif ticari araçlar pazarında hem eylül ayında hem de yıl toplamında pazar payımızı artırarak lider olmanın memnuniyetini yaşıyoruz.

"HER 5 ARAÇTAN BİRİ FIAT"

Geçen yıldan bu yana devam eden istikrarlı satış performansımız, pandemi döneminde daha da arttı ve son 4 ayda Türkiye'de satılan her 5 araçtan birisi Fiat oldu.' ifadelerini kullandı.





Türkiye pazarının yüzde 50'sinin yerli üretim modellerden oluştuğu ve eylül ayında Fiat markasının satışlarının da yine yüzde 95'inin Tofaş'ta üretilen yerli modellerden oluştuğunu ifade eden Aytaç, "Fiat Egea'nın otomobil pazarındaki başarısının yanı sıra Fiat Professional modellerinin de markanın performansında çok önemli bir katkısı var.

Doblo, Fiorino ve Ducato modellerimizle hafif ticari araç pazarındaki payımızı geçen yıla göre yaklaşık 8 puan artırarak yüzde 28,5 seviyesine yükselttik.

Uzun yıllardır kendi sınıflarının lider modelleri olan Fiat Doblo ve Fiorino ile minivan segmentinin de en çok tercih edilen markası olmayı başardık." dedi.