Fiat, ilk 6 aylık satışlarda zirvede Fiat, otomobil ve hafif ticari araçlar toplam pazarında 101 bin adedin üzerine çıkarak rekor bir satış rakamına ulaşmayı başardı.

AA & Ensonhaber

Türkiye'nin otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-haziran döneminde yüzde 55,3 artarak 555 bin 867 adet olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 54,5 artarak 429 bin 870 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 58,2 artışla 125 bin 997 adet oldu.

Fiat ilk 6 ayın lideri

Fiat, otomobil ve hafif ticari araçlar toplam pazarında 101 bin adedin üzerine çıkarak rekor bir satış rakamına ulaşırken, bu sonuçla ilk 6 ayın açık ara lideri oldu.

Marka, otomobil pazarında yüzde 16,5, toplam pazarda yüzde 18,5'lik pazar payı elde etti.

Egea, lansmanından bu yana 8 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili olurken, Cross gövde tipi yaklaşık 20 bin müşteri tarafından tercih edildi ve orta SUV segmentindeki liderliğini sürdürdü.

Egea model ailesinin başarısının yanı sıra markanın minivan segmentindeki güçlü oyuncusu Fiorino istikrarlı performansını korudu, haziran ayında lansmanı gerçekleşen, yeni Doblo da yüksek talep görerek pazara hızlı bir giriş yaptı.