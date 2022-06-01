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    Fiat, İngiltere'de içten yanmalı araç satışını durduruyor

    İngiltere'de önemli bir karara imza atan Fiat, 1 Temmuz 2022 itibarıyla sadece elektrikli veya elektrik desteğine sahip modeller satacak.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 09:35
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    Fiat, İngiltere'de içten yanmalı araç satışını durduruyor

    Elektrikli otomobilllerin oldukça popüler olmasıyla birlikte artık birçok marka, tamamen bu pazara yönelmiş durumda. Gelecek yıllarda ise içten yanmalı motorlar hayatımızdan çıkacak.

    Örneğin Mercedes, 2030 yılına kadar pazar şartları el verdiğince elektrikli motorlara geçmiş olacak. Audi ise 2026 itibarıyla sadece elektrikli otomobil üretimine başlayacak.

    Fiat'tan İngiltere kararı

    Fiat, 1 Temmuz 2022 itibarıyla Birleşik Krallık özelinde saf içten yanmalı motorlu araç satışının durdurulacağını duyurdu.

    Fiat'ın İngiltere'deki ürün gamında saf içten yanmalı motor seçeneğiyle satılan sadece iki modeli var: 500X ve Tipo (Egea). Temmuz ayından itibaren bu modellerin satışı tamamen duracak.

    Fiat, alınan bu kararın özellikle şehirlerde yaşayan müşterilerin sürdürülebilir ve uygun maliyetli e-mobiliteye geçiş yapmalarını destekleyeceğini söyledi.

    fiat

    Stellantis çatısı altında faaliyetlerine devam eden Fiat, 2027'den itibaren Avrupa'da sadece tamamen elektrikli araç satmayı hedefliyor.

    2021 yılında, İngiltere'de tamamen elektrikli araç satışları yüzde 88,3, hibrit satışları yüzde 43, hafif hibrit satışları da yüzde 18,5 oranında arttı.

    Fiat'a göre bu değişim, müşterilerin artık içten yanmalı motorlu araçlarla ilgilenmediğini gösteriyor.


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