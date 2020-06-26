Fiat: İtalya'daki satışlar en az yüzde 35 düşecek

Fiat üst düzey yöneticisi Pietro Gorlier, İtalya'da otomobil satışlarının bu yıl en az yüzde 35 düşmesini beklediklerini söyledi.

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'da, hemen hemen her sektör bu salgından ciddi şekilde etkilendi.

Ülkedeki otomobil pazarında ise ciddi düşüşler yaşanıyor. İtalya'da nisan ayında yapılan otomobil satışları yüzde 98 oranında düşmüştü. (Mart ayında yüzde 85 azalma olmuştu)

Ayrıca ülkede, 24 Nisan tarihine kadar sadece 2 bin 182 adet yeni otomobilin trafiğe kaydı yapıldığı açıklanmıştı.

FIAT: YILLIK SATIŞLAR EN AZ YÜZDE 35 AZALACAK

Koronavirüs her ne kadar İtalya'da etkisini azaltsa da yıl sonuna doğru otomobil pazarını etkilemesi bekleniyor.

Fiat Chrysler'ın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika faaliyetlerinden sorumlu en üst düzey yöneticisi Pietro Gorlier; İtalya senatosu sanayi kurulunda yaptığı açıklamada, İtalya'da otomobil satışlarının bu yıl en az yüzde 35 düşmesini beklediklerini söyledi.

EN YÜKSEK PANDEMİ KREDİSİNE ONAY ÇIKMIŞTI

Koronavirüs nedeniyle İtalya'da oldukça zor durumda kalan Fiat Chrysler (FCA), İtalya'da 6.3 milyar euroluk rekor bir kredi başvurusu yapmıştı. Ardından İtalya, Fiat'ın bu başvurusunu onaylamış ve şimdiye kalan başvurulan en yüksek pandemi kredisi olarak kayıtlara geçmişti.