Fiat, itibarını en çok artıran otomobil markası oldu

Fiat, itibarını en çok artıran otomobil markası oldu

Fiat, The One Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde binek otomotiv kategorisinde ikinci kez "yılın en itibarlı markası" seçildi.

The One Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri 7. kez sahiplerini buldu. İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü'nde saha araştırması sonucunda, 50'ye yakın kategoride ilk üçe kalan markalar belirlendi.

Toplam 12 ilde bin 200 kişiyle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, sektörlerinde yıl içinde itibarını en çok yükselten markalar ve başarıya ortak olan paydaşları, online olarak gerçekleştirilen törenle ödüllerine kavuştu.

YILIN EN İTİBARLI MARKASI FIAT OLDU

2019 yılında olduğu gibi 2020 yılını da Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının lideri olarak tamamlayan Fiat, Marketing Türkiye The One Awards Ödülleri Binek Otomotiv Kategorisi’nde iki yıl üst üste "Yılın En İtibarlı Markası" seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Pazarlama Direktörü Özgür Süslü, öngörülmesi zor bir sene olan 2020'ye hızlı bir giriş yaptıklarını, koronavirüsün ülkemizde etkisini göstermeye başladığı mart ayından itibaren işlerinin dinamiklerinin değişime uğradığını ifade etti.