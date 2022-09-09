Fiat'ın şehir otomobili Panda, yeni donanım seviyesi 'City' ile satışa sunuldu.

Fiat Panda, güncellenen donanım seviyesi 'City' ve hibrit motor seçeneği ile Türkiye yollarına çıktı.

Yıllar içerisinde daha teknolojik, çevre dostu ve ekonomik bir otomobile dönüşen Panda, şehir içinde çevik ve renkli karakterini yansıtırken, doğa dostu hibrit performansından ödün vermiyor.

City, Urban, Cross, Cross 4x4 ve Cross Plus 4x4 donanım seviyeleri ile tercih edilebilen Fiat Panda; tüm donanım seviyelerinde 1.0 litrelik, 3 silindirli 70 HP gücündeki hibrit motoru sunuyor.

Fiat Panda Türkiye fiyatı

Fiat Panda’ nın 2022 model yılına ait 'City' donanım seviyesi eylül ayında 475 bin 900 TL’lik fiyatla 'Fiat Online' üzerinden rezerve edilebiliyor.

AA'nın haberine göre, yeni satışına başlanan teknolojik ve Cross görünümlü versiyon 'City' donanım seviyesinde; siyah tavan sayları ve yan süs çıtaları, gövde rengi elektriksiz dış ve dikiz aynalar, yükseklik ayarlı direksiyon ve Cross görünümünü destekleyen renkli 15 inç stil kapak jantlar yer alıyor.

City donanım seviyesinde ayrıca 5’inçlik Bluetooth’lu multimedya ses sistemi, sürücü ve yolcu ön hava yastıkları, polen filtreli manuel klima, ESP,ASR/MSR, yokuş kalkış destek sistemi, bagaj bölmesi ışığı, arka cam buz çözücü, 12v priz, dış sıcaklık göstergesi, Start&Stop, uzaktan kumandalı merkezi kilit standart olarak sunuluyor.