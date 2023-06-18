Fiat Panda'nın özel sürümü tanıtıldı Fiat, Avrupa'da satılan en eski araçlardan biri olan Fiat Panda'nın özel bir sürümünü tanıttı.

ensonhaber.com

İtalyan otomobil üreticisi Fiat, Avrupa'da satılan en eski araçlardan biri olan Fiat Panda'nın özel bir sürümünü görücüye çıkardı.

Bu özel sürüm, orijinal dört tekerlekten çekişli modelin piyasaya sürülmesinin 40. yılını kutlamak amacıyla üretildi.

Sınırlı sayıda üretilecek

Fiat Panda 4x40° Limited Edition adıyla satışa çıkacak özel sürüm, sadece 1.983 adet üretilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu özel sürüm sadece İtalya, Fransa, Almanya ve İsviçre'de satışa sunulacak.

Fiat Panda'nın mevcut nesli ise yaşına rağmen bir süre daha üretimde kalacak ve 2026 yılına kadar İtalya'daki Pomigliano fabrikasında üretilecek