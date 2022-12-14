Petrol
80.32
-0.45%
Euro
19.8097
-0.03%
Dolar
18.6324
-0.05%
Altın
1.085
-0.01%
Borsa
5256
0.00%
Bitcoin
335.077
3.15%
BTXN Coin
5.39
7.37%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Fiat Scudo ve Fiat Ulysse, Türkiye’de satışta

    Fiat Professional, Yeni Fiat Scudo ve Fiat Ulysse'yi Türkiye pazarında satışa sundu.
    • 14.12.2022 - 08:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fiat Scudo ve Fiat Ulysse, Türkiye’de satışta

    2022 yılına otomobil ürün gamındaki yeniliklerle başlayan Fiat, orta ticari araç segmentine Fiat Scudo ve Fiat Ulysse ile yeniden giriş yaptı.

    Fiat Professional, Yeni Fiat Scudo ve Fiat Ulysse'yi Türkiye pazarında satışa çıkardı.

    AA'nın haberine göre, kompakt tasarımı ve fonksiyonelliğiyle ticaret yapan müşterilerin görüşleri dikkate alınarak tasarlanan Fiat Scudo, VAN gövdesi -'Business'- versiyonu ile sahiplerini bekliyor.

    Yeni Fiat Ulysee ise yüksek konforu, geniş iç hacmi ile özel taşımacılık ve transfer yapan sektörler ile geniş ailelerin tüm seyahat beklentilerini en üst düzeyde karşılamak için 8+1 Lounge Maxi versiyonu ile showroomlardaki yerini alıyor.

    Görsel: Fiat Scudo

    fiat scudo

    Türkiye fiyatları

    Fiat Scudo, VAN Maxi Business modeli, aralık ayında, lansmana özel 559 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla Fiat bayilerindeki yerini alıyor.

    Fiat Ulysse Lounge 8+1 modeli ise lansmana özel 798 bin 900 TL'lik fiyatla satın alınabiliyor.

    Görsel: Fiat Ulysee

    fiat doblo


    Adana merkezli 6 ilde sahtecilik operasyonu
    3. Sayfa

    Adana merkezli 6 ilde sahtecilik operasyonu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da
    Dünya

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Görüş Bildir