Fiat Scudo ve Fiat Ulysse, Türkiye’de satışta

Fiat Professional, Yeni Fiat Scudo ve Fiat Ulysse'yi Türkiye pazarında satışa sundu.

2022 yılına otomobil ürün gamındaki yeniliklerle başlayan Fiat, orta ticari araç segmentine Fiat Scudo ve Fiat Ulysse ile yeniden giriş yaptı.

Fiat Professional, Yeni Fiat Scudo ve Fiat Ulysse'yi Türkiye pazarında satışa çıkardı.

AA'nın haberine göre, kompakt tasarımı ve fonksiyonelliğiyle ticaret yapan müşterilerin görüşleri dikkate alınarak tasarlanan Fiat Scudo, VAN gövdesi -'Business'- versiyonu ile sahiplerini bekliyor.

Yeni Fiat Ulysee ise yüksek konforu, geniş iç hacmi ile özel taşımacılık ve transfer yapan sektörler ile geniş ailelerin tüm seyahat beklentilerini en üst düzeyde karşılamak için 8+1 Lounge Maxi versiyonu ile showroomlardaki yerini alıyor.

Görsel: Fiat Scudo

Türkiye fiyatları

Fiat Scudo, VAN Maxi Business modeli, aralık ayında, lansmana özel 559 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla Fiat bayilerindeki yerini alıyor.

Fiat Ulysse Lounge 8+1 modeli ise lansmana özel 798 bin 900 TL'lik fiyatla satın alınabiliyor.

Görsel: Fiat Ulysee