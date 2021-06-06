Fiat, tamamen elektrikli bir markaya dönüşecek

Fiat, 2025-2030 yılları arasında sadece elektrikli modeller sunan bir marka hâline gelmeyi hedefliyor.

Son yıllarda popüler hale gelen elektrikli otomobiller için birçok marka dev yatırımlar yapıyor. Bu markalardan biri olan İtalyan üretici Fiat, elektrikli otomobillere geçiş planını açıkladı.

Firmanın CEO'su olan Olivier François, Fiat'ın önümüzdeki yıllarda radikal bir değişim geçireceğini belirtti.

Elektrikli otomobillerin fiyatlarını, standart motorlu otomobillerin fiyatlarına düşürmeleri gerektiğini ve gelecekte ucuzlayan batarya fiyatlarıyla bunun mümkün olacağını söyleyen CEO, 2025 ile 2030 yılları arasında Fiat'ın ürün gamında yalnızca elektrikli araçlar bulunacağını açıkladı.

Fiat'ın daha önceki açıklaması ise 2021 yılı sonunda modellerinin yüzde 60'ını elektriklendireceği yönündeydi. Bu yeni açıklama ile de bu oranın ne zaman yüzde 100'e ulaşacağı konusu kesinleşmiş oldu.

FIAT'IN TEK TAMAMEN ELEKTRİKLİSİ: FIAT 500

Fiat'ın şu anda satışa sunduğu modelleri arasındaki tamamen elektrikli tek seçenek Fiat 500 Electric olarak karşımıza çıkıyor. Bu ufak şehir otomobilinin hibrit ve normal motorlu seçenekleri de mevcut.

Firmanın bir sonraki elektrikli aracı ise yeni Panda'nın elektrikli versiyonu olacak. Bu aracın ilk sinyalleri de 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'ndaki Fiat Concept Centoventi ile verilmişti.

Tüm bunlara ek olarak Fiat'ın İtalya'da yeni bir batarya fabrikası kurmayı planladığını da belirtelim.