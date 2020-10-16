Fiat ticari araçlarda ekim ayı kampanyaları

Fiat ticari araçlarda ekim ayı boyunca devame decek kampanyaları sizler için derledik. İşte en güncel Fiat kampanyaları.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, normalleşme ile birlikte yeniden eski günlerine dönmenin planlarını yapıyor.

Biz de ülkemizdeki otomobil üreticilerinin sunduğu çeşitli kampanyaları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

FIAT TİCARİ ARAÇLARDA EKİM KAMPANYASI

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre; Doblo, Fiorino ve Pratico’lar avantajlı kredi imkanları ile yeni sahiplerini bekliyor.

Doblo, Fiorino ve Pratico modelleri 60 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor.





Ducato sahibi olmak isteyenlere ise ekim sonuna kadar 100 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sağlanıyor.