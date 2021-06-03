Fiat, yılın ilk 5 ayında Türkiye'de liderliğini korudu

Fiat'ın, bu yılın ilk 5 ayında pazardaki liderliğini açık ara sürdürdüğü bildirildi. Geçen ay 10 bin adet otomobil ve hafif ticari araç satışı yapan Fiat, otomotiv pazarından yüzde 18,3 pay aldı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artarak 314 bin 882 adet olarak gerçekleşti.

2021 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise, 2020 yılı Mayıs ayına göre yüzde 69,8 artarak 54 bin 734 adet oldu.

EN ÇOK SATAN FIAT OLDU

Fiat, ilk 5 ayda hem otomobil hem de toplam otomotiv pazarının en çok tercih edilen markası oldu. Egea model ailesinin yanında, Doblo ile Fiorino modellerinin de performansıyla dikkati çeken marka, 5 ayda gerçekleştirdiği 47 bin adet otomobil ve hafif ticari araç satışı ile yüzde 15'lik pazar payı elde etti.

Tanıtımından bugüne Türkiye'nin en çok tercih edilen modeli olan Egea Sedan'ın satış adedi mayıs ayında 5 bin 250 adet olurken, Egea Cross dahil tüm model ailesinin 5 aylık satış rakamı 31 bin 615 adet olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, İlk 5 ayda olduğu gibi mayısta da Fiat markası satışlarının yine yüzde 96'sının yerli üretimden oluştuğuna işaret ederek,"Yenilenen Fiat Egea'nın başarısının yanında hafif ticari araç modellerimizin de performansımıza çok önemli bir katkısı var. Fiat Professional ailesinin Tofaş'ta üretilen üyeleri Doblo, Fiorino, birlikte sınıflarının önde gelen modelleri olmayı sürdürüyorlar.

Uzun yıllardır tüketicinin beğenisini kazanan Fiat Doblo ve Fiorino ile minivan segmentinin de en çok tercih edilen markası olduk." ifadelerini kullandı.

