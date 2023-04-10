FIAT, yılın ilk çeyreğinde Türkiye'de liderliğini korudu Tofaş açıklamasına göre FIAT, 2019 yılından bu yana Türkiye'nin en çok tercih edilen otomotiv markası olmayı sürdürüyor.

AA

Hem otomobil ve hem de toplam otomotiv pazarının yılın ilk 3 ayında en çok tercih edilen markası olan FIAT, Egea model ailesinin başarısının yanında pazara mart ayında sunulan FIAT 500e'nin de başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

FIAT, 2019 yılından bu yana Türkiye'nin en çok tercih edilen otomotiv markası olmayı sürdürüyor.

Fiat satış rakamları

Hem otomobilde hem de toplam satışlarda yılın ilk 3 ayının lideri olan FIAT markası, 49 bin 704 adet satış adedi ile otomotiv pazarının yüzde 21,1'ini oluşturdu.

Mart ayında pazara sunulan tamamen elektrikli FIAT 500e, ilk ayında segmentinin en çok tercih edilen elektrikli otomobili olma başarısını gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ​​​​​​​FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, müşterilerin konfor, bağlanırlık ve sürüş teknolojilerine dair beklentilerini karşılayan, farklılaşan ihtiyaçlara uygun seçenekler içeren güçlü ürün bir ürün gamına sahip olduklarını belirtti.

Güçlü bayi teşkilatı ve sundukları hizmetler ile müşterilerinin araç sahipliği deneyimini sürekli ileri taşıma hedefiyle çalışmaya devam ettiklerini aktaran Aytaç, FIAT'ın, 4 yıldır en çok tercih edilen marka olmasının kendileri için memnuniyet verici olduğu kaydetti.