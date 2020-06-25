Fiat'ın 6.3 milyar euroluk kredi başvurusuna onay çıktı

İtalya, Fiat Chrysler'ın (FCA) İtalya'daki birimine 6.3 milyar euroluk kredi sağlayan kararnameyi onayladı.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan Fiat Chrysler (FCA), İtalya'da 6.3 milyar euroluk rekor bir kredi başvurusu yapmıştı. Bu rakam, şimdiye kalan başvurulan en yüksek pandemi kredisi olarak kayıtlara geçmişti.

İtalya'da Sayıştay, Fiat Chrysler'ın (FCA) İtalya'daki birimine 6.3 milyar euroluk kredi sağlayan kararnameyi onayladı.

Konuya yakın bir kaynağın yaptığı açıklamaya göre İtalya'daki Sayıştay, kredi onaylanmasından önceki uzun ve çekişmeli sürecin son aşamasında kararnameyi imzaladı.

EN YÜKSEK PANDEMİ KREDİSİ

FCA'nın İtalya birimi, hem grubun ülkedeki operasyonlarına hem de yaklaşık 10 bin işletmenin bulunduğu İtalya'daki otomobil sektörüne yardım sağlamak için; hükümetin koronavirüs acil durum finansman programı kapsamında, devlet destekli 3 yıllık krediden faydalandı.

Krediyi İtalya'nın en büyük bireysel bankacılık şirketi olan Intesa Sanpaolo bankası sağlayacak. Bu rekor kredi, en yüksek pandemi kredisi olarak kayıtlara geçti.