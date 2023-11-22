Fiat 500e modellerinde kasım kampanyaları Fiat, tamamen elektrikli modeli 500e'ye özel kasımda çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

AA & Ensonhaber

Son yıllarda elektrikli otomobiller oldukça popüler hale geldi ve birçok marka, kendi araçlarını piyasaya sürüyor.

Hem Avrupa pazarı hem de ülkemiz için en önemli üreticilerden biri olan Fiat, yeni ve tamamen elektrikli versiyonu 500e'yi bu yılın başlarında ülkemizde satışa sunmuştu.

Fiat'ın elektrikli araç yolculuğunun ilk kilometre taşı olan ve satışa sunulmasından bu yana geçen kısa sürede en çok ödül alan Fiat ürünü olma başarısını gösteren 500e, sıfır emisyonlu ulaşımın da ikonik modeli olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Fiat 500e modelinde kasım kampanyaları

Fiat, tamamen elektrikli modeli 500e'ye özel kasımda çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

Bu kapsamda; 500e satın almak isteyenler, 200 bin TL için yüzde 1,99'luk faiz oranıyla 12 aylık kredi imkanından yararlanabilecek

.Ayrıca kampanya çerçevesinde alternatif olarak 10 bin TL'lik EŞARJ hediye kartı fırsatı sunuluyor.

Kampanya ile verilen kart, Türkiye'deki tüm halka açık istasyonlarda AC ve DC şarj için güncel tarifeler üzerinden kullanılabilecek.

Yeni Fiat 500e neler sunuyor

Sınıfının en teknolojk otomobillerinden olan 500e, yüzde 100 elektrikli sürüş deneyimini, 2. seviye otonom sürüş destek sitemleri ile bütünleştirerek zirveye taşıyor.

Stellantis’in en çok satılan elektrikli modeli ve Avrupa'nın en çok tercih edilen elektrikli otomobillerinden biri olan Fiat 500e, dünyanın ilk şehir otomobili olarak da otomotiv dünyasında fark oluşturuyor.

Fiat 500e, 42 kWh kapasiteli lityum iyon bataryalarıyla, WLTP normuna göre ortalama 320 kilometreye (km) kadar menzil, sarj süresini minimuma indirmek üzere 85 kW hızlı şarj özelliği sunuyor.