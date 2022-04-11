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    Fiat'tan Citroen Ami benzeri küçük araç: Topolino

    Fiat, 2023 yılında Citroen Ami'yi temel alan ve Topolino isimli küçük bir elektrikli araç piyasaya sürecek.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 09:14
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 09:40
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    Fiat'tan Citroen Ami benzeri küçük araç: Topolino

    Citroen tarafından 2020 yılında tanıtılan iki kişilik mini elektrikli araç Ami, aylar sonra ülkemizde satışa çıkmaya hazırlanırken bir hamle de Fiat'tan geliyor.

    Gelen bilgilere göre İtalyan marka, 2023 yılında Citroen Ami'yi temel alan ve Topolino isimli küçük bir elektrikli araç piyasaya sürecek. Fiat'ın Citroen Ami tarzı modelini şimdiden İtalya'daki bazı bayilere gösterdiği belirtiliyor.

    İlk olarak 1936'da üretilmişti

    1936-1955 yılları arasında üretilen Fiat 500, iki kişilik minik bir şehir aracı olduğu için 'mickey mouse'a benzetilmiş ve İtalyanca'da onun karşılığı olan Topolino ismiyle anılmıştı.

    fiat topolino

    Fiat logolu modelin Citroen Ami'yi temel alacağı biliniyor olsa da tasarım ve teknik detaylar hakkında şimdilik pek fazla bilgi yok.

    Fiat Topolino'nun Ami'deki elektrikli güç aktarma sistemini kullanacağı söyleniyor. Bu nedenle aracın 8 beygirlik elektrik motoruna, 5.5 kWsa batarya paketine ve 75 km'ye kadar sürüş menziline sahip olması bekleniyor.

    Ayrıca küçük otomobil, dört tekerlekli motorlu bisiklet sınıfında yer alacağı için 45 km/s azami hıza sahip olacak.

    fiat


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